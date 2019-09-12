Demirtaş'ın avukatlarından “mahsupluk” başvurusu

Ancak Demirtaş'ın, başka bir davadan hüküm giydiği için, cezaevinden çıkamayacağı belirtilmişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde görülen ve Demirtaş'ın tutuklu olarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı dava duruşmasında tahliye kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Eylül tarihinde karara itiraz etmiş; ancak itiraz üst mahkeme tarafından reddedilmişti.

Başvurunun kabul edilmesi halinde, Demirtaş hakkında başka bir mahkumiyet kararı olmadığından, tahliye edilmesinin gerektiği belirtiliyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP'nin diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden dokuz milletvekiliyle birlikte gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli suçlamalarla bir dizi dava açılmıştı. O tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.

Başvurudan bir gün önce BBC Türkçe'ye konuşan Demirtaş'ın avukatları, "Demirtaş yaklaşık 35 aydır tutuklu. Aldığı ceza 56 aya tekabül ediyor. Örgütlü suçlarda bu cezanın dörtte üçü yatılır. Bu da 42 aya tekabül ediyor. Burada yedi ay gibi bir süre kalıyor. Yargıtay ve en son Silivri mahkemelerinin verdiği karara göre örgüt propagandası suçlarında cezası 1 yılın altına düşenlerin denetimli serbestlik ile tahliye edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın da mahsup işlemi ardından serbest kalması gerekiyor." demişti.