Hakim Civelek, İstinaf’ın bozma gerekçesinde Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesinin dava dosyası kastedilerek, birleştirilmesi ve eylemin hukuken tek fiil olup olmadığı hususunda değerlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği ve bu karara binaen Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinin bu mahkemeden, duruşmadan sonra dosyayı istediğini söyledi.

Hakim Ahmet Civelek, bu konuda aynı tarihli ve aynı şekilde uçaktaki konuşmalar nedeniyle müşteki Ahmet Davutoğlu hakkında da Bakırköy 7. Asliye Mahkemesinde dava olduğu, bu davada karar verildiğini, dosyanın İstinaf’a gönderildiğini, İstinaf 23. Ceza Dairesinin 18 Nisan 2019 tarihli kararında, mahkemenin kararını bozarak, dosyanın iade edildiğini belirtti.

İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davayla birleştirildi.

Sanık Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir, bu dava dosyasının Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız da, diğer mahkemedeki dosyanın suç tarihinin aynı olduğu ancak tarafların farklı olduğunu belirterek, İstinaf Mahkemesinin bozmasına uyulup uyulmaması konusunda takdirin mahkemede olduğunu belirtti.

Mahkeme, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla bu dava dosyasının arasında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması ve Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesinin birleştirme önerisi de göz önüne alınarak, bu dava dosyanın 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

- Davutoğlu'na hakaret davası

Sanık Selahattin Demirtaş hakkında, 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açılmıştı.