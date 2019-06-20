Serpil KIRKESER /İstanbul DHA - HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve şikayetçisinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğu dava ile birleştirildi. Mahkeme birleştirme kararında, her iki dava arasında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirtti.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz olan sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Hakim, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi kanalıyla duruşmalara SEGBİS ile katılamayacağını bildiriren dilekçe gönderdiğini açıkladı.

"EYLEMİN HUKUKEN TEK FİİL OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ İFADE EDİLDİ

Mahkeme, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada müşteki Ahmet Davutoğlu hakaret ettiği iddiasıyla Demirtaş hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nda dava açıldığı, davada karar verildiği ve davanın İstinaf Mankemesi'nde bozularak mahkemesine gönderildiğini hatırlattı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin 18 Nisan 2019 tarihli bozma gerekçesinde ise Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyası ile Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile birleştirilmesi ve eylemin hukuken tek fiil olup olmadığı hususunda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.