HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı

Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı

30.12.2020 20:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra eski HDP milletvekillerini de kapsayan, 27'si tutuklu toplam 108 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, iddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tüm şüpheliler için, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

Eylül'de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Soruşturma kapsamında, HDP eski milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 82 kişi hakkında 25 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp Altınörs'ün de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kararla ilgili HDP açıklamasında, bunun HDP'ye karşı başlatılmış bir "intikam saldırısı" olduğu belirtilerek, "AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" ifadeleri yer almıştı.

AİHM: Demirtaş derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 22 Aralık tarihli kararında, Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in Demirtaş'ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki daha önceki kararına itiraz edilmiş; Eylül 2019'da AİHM Büyük Daire'de dava yeniden görülmeye başlamıştı.

Edirne'de cezaevinde tutuklu yargılanan Demirtaş, kararın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kesin olan şudur ki, altı yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamının siyasi amaçlı olduğu kesinleşmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kararla ilgili, "Bu adımlar siyasidir, çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" dedi.

Demirtaş, Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırıDiyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı! Maskesi olay oldu

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Şişli'de hareketli anlar: Hemşire rehin alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek?

Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı: Çin aşılarında süreç nasıl devam edecek?

Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine silahlı saldırı

Sağlık ekibine silahlı saldırı!

Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Son dakika: Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Son dakika: Aşı 28 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı

Dövülerek öldürülen Alperen'in olayında flaş gelişme

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Diyarbakır'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.