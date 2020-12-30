Demirtaş'ın da arasında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olaylarıyla ilgili iddianame hazırlandı

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yanı sıra eski HDP milletvekillerini de kapsayan, 27'si tutuklu toplam 108 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, iddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, tüm şüpheliler için, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.