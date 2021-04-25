Demirtaş’ın da Yargılandığı Kobani Davası Öncesi 15 Barodan Çağrı

Doğu ve Güneydoğu’daki 15 kentin baroları ortak bir açıklama yaparak, Kobani olayları nedeniyle 26 Nisan’da yargılanmaya başlanacak olan ve eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu sanıkların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van Baroları tarafından yapılan ortak açıklamada Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya dikkat çekildi.

Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş hakkında verdiği karara vurgu yapılarak, “Karar sonrası AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yaptığı açıklamada Türkiye'den, Selahattin Demirtaş'ın hak ihlaline uğradığı ve derhal serbest bırakılması gerektiğine yönelik AİHM kararının Haziran'a kadar uygulanmasını talep etmiştir” denildi.

Barolar açıklamanın devamında, dava sanıklarının serbest bırakılması çağrısı yaparak şu görüşlere yer verdi; “AİHM kararına göre Selahattin Demirtaş yargılaması, yargının siyaset kurumu üzerinde bir müdahale aracı olduğunun güçlü işaretlerini taşıdığından henüz yargılama başlamadan büyük bir meşruiyet kriziyle karşı karşıyadır. Bu krizin çözümü için öncelikle Selahattin Demirtaş dahil dosyadaki tutukluların serbest bırakılması ve Türkiye’nin uymayı taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleriyle AİHM kararlarına uyulacak yeni bir sürecin başlatılması gerekmektedir. Aksi taktirde hukuk devleti ilkesinin onarılamayacak bir biçimde ağır yara alacağı bir dönemin yaşanacağı ve bu durumun da demokratik toplum düzenine zarar vereceği kuşkusuzdur. Biz aşağıda imzası bulunan barolar, yargılamada hukuk devleti ilkesi ve AİHM kararının gözetilmesini ve yargılananların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”