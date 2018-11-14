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Demirtaş'ın Davutoğlu'na hakaret davasına görevsizlik kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi.

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle adliye koridorlarına taşan çok sayıda HDP'li, "Selo Başkan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" şeklinde sloganlar attı. Kalabalık alkışlarla adliyeden ayrıldı.

Yargıtay'ın Diyarbakır ve Ankara'daki davaları birleştirerek göndermesi üzerine bugün İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya, Selahattin Demirtaş halen başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. HDP Milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ali Kenanoğlu ile çok sayıda HDP'li vatandaş da izleyici olarak duruşmada hazır bulundu. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle izleyicilerin çoğu koridoru doldurdu. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden video aracılığıyla duruşmaya katıldığını gören kalabalık alkışladı, zılgıtlar çekti. Bunun üzerine hakim, izleyicileri sessiz olmaları ve görüntü almamaları konusunda uyarıda bulundu.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI: DAVADAN ÇEKİLMENİZ GEREKMEKTEDİR

Söz alan sanık Selahattin Demirtaş, kimlik sorgusu sırasında, mesleğinin ve nasıl geçindiğinin sorulması üzerine "Milletvekili değilim. Aylık kazancım yok. Eşimin desteğiyle geçiniyorum" dedi. Sanık Demirtaş, usule ilişkin avukatlarının beyanda bulunacağını söyledi. Söz alan Demirtaş'ın avukatı Ercan Kanar ise "1,5 yıl önce biz bu mahkemeyi reddetmiştik. Reddi hakim talebimiz reddedilmişti. Oturumu kapattığınız sırada, 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim' demiştiniz. Bu nedenle bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Hakim bu talebi reddetti. Daha sonra bu davanın daha önce hukuki irtibat nedeniyle Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyası ile birleştirildiğini, iki mahkeme arasında birleştirme hususunda oluşan uyuşmazlığın giderilmesi için dosyaların Yargıtay 5.Ceza Dairesi'ne gönderildiği, söz konusu dairenin de dosyaların birleştirilerek bu mahkemeye gönderilmesine karar verdiğini tutanağa geçirdi. Hakim, birleştirme kararından önce de Diyarbakır 7.Asliye Ceza Mahkemesi'nin güvenlik nedeniyle davanın başka bir yere nakledilmesi talebinde bulunduğunu, Yargıtay'ın davanın Ankara'ya nakline karar verdiği, Ankara'nın da birleştirme kararı nedeniyle dosyayı İstanbul'a gönderdiğini zapta aldı. Daha sonra kararını açıklayan hakim, sanık Demirtaş tarafından yapılan açıklamanın 8 Eylül 2015'te ajanslarda haber yapıldığını, basın yoluyla işlenen suçlara bakma yetkisinin İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Ancak sanık avukatları, görevsizlik kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek karara itiraz ettiklerini belirttiler. Duruşmanın bitmesinin ardından HDP'li kalabalık, "Selo Başkan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" şeklinde sloganlarla ve alkışlarla adliyeden ayrıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Adliye önünde toplanan grup adına HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve avukat Fırat Epözdemir basın açıklaması yaptı. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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