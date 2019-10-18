Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na "hakaret" davası

İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın dosyası, sanık avukatlarının reddihakim talebinin değerlendirilmesi amacıyla bir üst mahkemeye gönderildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS sistemiyle bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Demirtaş'ın avukatları, müvekkilleri Anayasa'nın 83. maddesinde yer alan "yasama sorumsuzluğu" kapsamında bulunduğu için davanın düşmesi veya müvekkillerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi gereğince yargılanması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yolu kullanılarak dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın suç tarihinde İstanbul milletvekili ve aynı zamanda HDP'nin eş genel başkanı olduğunu, sanık ve sanık avukatlarının talepleri dikkate alındığında ifadelerin sorumsuzluk kapsamında kaldığından bahisle ''Anayasa'ya aykırılık'' iddiasının yerinde olmadığı anlaşıldığından taleplerin reddine karar verdi.