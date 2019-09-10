Demirtaş'ın geçen haftaki tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

BBC Türkçe'ye konuşan Demirtaş'ın avukatları, "Böylece bu davadan tahliye kararı kesinleşmiş oldu" dedi.

Duruşma savcısı tahliye kararına itirazda bulundu ve Demirtaş için bu dava kapsamında da yeniden tutuklama kararı verilmesini istedi.

Demirtaş, o tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'da, HDP'nin diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden dokuz milletvekiliyle birlikte gözaltına alınmış ve hakkında çeşitli suçlamalarla bir dizi dava açılmıştı.

Bununla birlikte Demirtaş, başka bir davada hüküm giydiği için bu aşamada cezaevinden çıkamayacak.

Demirtaş'ın avukatlarının şimdi müvekkillerinin tutuklulukta geçen süresinin mahsubu ve denetimli serbestlik için başvuru yapması bekleniyor.

Avukatlar bu işlemin ardından Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savunuyor ve genel olarak şunları söylüyor:

"Demirtaş yaklaşık 35 aydır tutuklu. Aldığı ceza 56 aya tekabül ediyor. Örgütlü suçlarda bu cezanın dörtte üçü yatılır. Bu da 42 aya tekabül ediyor. Burada yedi ay gibi bir süre kalıyor.

"Yargıtay ve en son Silivri mahkemelerinin verdiği karara göre örgüt propagandası suçlarında cezası 1 yılın altına düşenlerin denetimli serbestlik ile tahliye edilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Demirtaş'ın da mahsup işlemi ardından serbest kalması gerekiyor."

AİHM davası 18 Eylül'de

Bu arada Demirtaş'la ilgili AİHM Büyük Daire'de görülecek davaya kısa bir süre kaldı.

AİHM, Demirtaş ile ilgili kararını 20 Kasım 2018'de açıklamış ve HDP'li siyasetçinin serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar vermişti.

AİHM ayrıca, Türkiye'nin Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat cezası ile masraflar ve harcamalar için 15 bin euro ödemesine de hükmetmişti.