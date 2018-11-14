İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Van ve Hakkari'de yaptığı açıklamayla kamu görevlisine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme görevsizlik kararı verdi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti yapılan Demirtaş, adresinin sorulması üzerine "Hatırlamıyorum" dedi. Cezaevi dışındaki adresini daha sonra ileteceğini söyleyen Demirtaş, eşinin desteğiyle geçindiğini belirtti.

Müvekkilinin usule ilişkin itirazlarının ardından söz alan avukat Ercan Kanar, daha önce yaptıkları reddihakim taleplerinin kabul edilmediğini anlatarak, "Ancak duruşmanın sonunda yine şahsınız tarafından 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim.' şeklinde söz sarf edildi. Bu nedenle hakim olarak bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.