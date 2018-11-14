HABER

Demirtaş'ın "kamu görevlisine hakaret" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalarla "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme görevsizlik kararı verdi

İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Van ve Hakkari'de yaptığı açıklamayla kamu görevlisine hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, mahkeme görevsizlik kararı verdi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti yapılan Demirtaş, adresinin sorulması üzerine "Hatırlamıyorum" dedi. Cezaevi dışındaki adresini daha sonra ileteceğini söyleyen Demirtaş, eşinin desteğiyle geçindiğini belirtti.

Müvekkilinin usule ilişkin itirazlarının ardından söz alan avukat Ercan Kanar, daha önce yaptıkları reddihakim taleplerinin kabul edilmediğini anlatarak, "Ancak duruşmanın sonunda yine şahsınız tarafından 'Bu davaya bakmaya çok da hevesli değilim.' şeklinde söz sarf edildi. Bu nedenle hakim olarak bu davadan çekilmeniz gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanar, öncelikle bu hususta bir karar verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Mahkeme hakimi de sanık avukatının belirttiği konunun davadan çekilmeyi gerektirecek bir husus olmadığını aktararak, söz konusu talebin reddine karar verdi.

Hakim ayrıca, sanık Selahattin Demirtaş'ın suça konu açıklamaları dolayısıyla Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da bu dosya ile birleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Demirtaş'ın suça konu açıklamalarının basın yoluyla işlenmesi nedeniyle "görevsizlik" kararı veren hakim, dosyanın basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 2015'te yaptığı açıklamalarda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

PARTNEREşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yollarıEşinize fantazilerinizi anlatmanın basit ama etkili yolları
Kapkaç anı güvenlik kamerasındaKapkaç anı güvenlik kamerasında
Lastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlanıyorLastik-İş Genel Başkanı Karacan son yolculuğuna uğurlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ercan Kanar görevsizlik İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi Selahattin Demirtaş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

MHP'li başkanı kurşun yağmuruna tuttular!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber ve kız arkadaşı feci şekilde hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis ile astsubayın kanlı düellosunda şoke eden detaylar

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! İşte patlamanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'te intihar girişimi

Meclis'te intihar girişimi

İstanbul'da üniversite laboratuvarında patlama! Yaralılar var

Üniversitede korkutan patlama: 3 yaralı

Küçük kıza camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Bu sözler çok konuşulacak! 'Bana bir daha mektup yazma'

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Asırlık handa büyük tehlike! Pisa Kulesi de eğri ama...

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.