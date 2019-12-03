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Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen CHP’lilere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlanmasını fırsat bilerek serbest bırakılmasını talep eden CHP’li vekillere tepki gösterdi.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlandığını, gerekli tetkiklerin yapılmasına rağmen CHP’li vekil Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu’nun hastalığı fırsat bilip serbest bırakılmasını talep etmesini eleştirdi.

Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen CHP’lilere tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlanmasını fırsat bilerek serbest bırakılmasını talep eden CHP’li vekillere tepki gösterdi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlandığını, gerekli tetkiklerin yapılmasına rağmen CHP’li vekil Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu’nun hastalığı fırsat bilip serbest bırakılmasını talep etmesini eleştirdi. Gündüz, CHP’li vekillerin PKK terör örgütüne yakınlığını bir kez daha açıklamalarla ortaya koyduklarını belirterek bu tutumlarından dolayı kendilerini kınadığını söyledi. Gündüz, “Cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yattığı cezaevinde rahatsızlanmış ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Selahattin Demirtaş’ın bu rahatsızlığını fırsat bilen birileri hemen serbest kalmalıdır diye senaryo yazmaya başladı. Selahattin Demirtaş PKK terör örgütü üyeliğinden yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. Cezasını çekecektir. CHP’li bazı vekiller hemen bu rahatsızlığı fırsat bilip derhal serbest bırakılmalı diye çağrı yapmışlardır. CHP’li Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu PKK terör örgütüne olan yakınlıklarını bir kez daha bu açıklamalarıyla ortaya koymuşlardır. Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu’nun fikri ve zikri bellidir. Çünkü daha önce PKK’lıların da cenazelerine katılmışlardır. Bu film senaryoları daha önceki yıllarda da oynanmıştır. Cezaevinde bulunan Ahmet Türk hastayım deyip af dileyip tahliye olduktan sonra PKK’nın arka bahçesi HDP’den belediye seçimlerine girmiş ve tekrar PKK terör örgütüne ve siyasi uzantısı HDP’li ve CHP’liler ortak bir senaryo yazıp yine ince hesap peşindeler. Bu yapılan açıklamalar PKK destekçisi Selahattin Demirtaş’ı dışarıya çıkarmak için yapılan nafile çabalardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti cezaevinde bulunan her türlü suçluya hasta ve rahatsız hallerinde gerekli muayene şartlarını sağlamıştır. PKK katil terör örgütüne yardım yapmış ve bu konuda gereken cezayı almış. Selahattin Demirtaş cezasını sonuna kadar çekecektir. Ey Selahattin Demirtaş suç işlerken her suçun cezasını biliyordun. İşlediğin suçun cezasını adam gibi çekeceksin. Öyle mızıkçılık yok. Son günlerde HDP’li PKK yandaşı Selahattin Demirtaş için yapılan kamuoyu çalışmaları başarıya ulaşamayacaktır. Eski HDP Genel Başkanını kurtarma çabasını gösterenler zavallı, çaresiz açıklamalarınızı bir gazi olarak ve şehit, gazi aileleri olarak kınıyoruz. Yapılan bu açıklamalar terör örgütü PKK’lılara sahip çıkma çabasıdır. CHP’li ve HDP’lilerin yaptıkları açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Bu tehlikeli beyanlar sizleri kamuoyunda küçük düşürmüştür. PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Bu örgütten ceza alanların tamamı cezasını Türk yargısı ve Türk adaleti önünde çekecektir. PKK ve uzantılarına sahip çıkanları şehit ve gazi aileleri olarak şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz” dedi.

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