HABER

Demirtaş’ın tahliye talebine oy çokluğuyla ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:09 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi, oy çokluğuyla reddedilirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi, oy çokluğuyla reddedilirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP'li milletvekilleri ile siyasetçi ve hukukçulardan oluşan yabancı heyet de katıldı.
Bingöl'de 2012 yılında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında hazırlanan 23'üncü fezlekeye ilişkin savunma yapan Demirtaş, konuşmasında geçen 'kürdistan' ve 'gerilla' sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ile suçlandığını belirtti. Demirtaş, "Bu fezlekeyi hazırlayan savcı da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. O dönem, bu yapı benden rahatsız olduklarını sadece gazetelerinde dile getirmiyorlardı. Televizyon kanallarından da hakkımda kara propaganda yapıyorlardı. Parlamentoda da cemaate yakın isimlerin bana karşı tavırlı olduklarını hissediyordum. En iyi yaptıkları şey olan 'kes, kopyala, yapıştır' yöntemi ile buradaki konuşmamı fezlekeye yazmışlar. Ancak her nedense benim cemaate yönelik yaptığım eleştirilerin hiçbirini fezlekelere almamışlar" dedi.
'KARAR DIŞARIDA VERİLMİŞ'
Bu tür suçlamalarla yargılanmasının, 'siyasi operasyon' olduğunu savunan Demirtaş, "Yargılanmam sırasında yüzlerce defa anayasayı ihlal ederek, mahkeme üzerinde baskı yaratan açıklamalar yapıldı. Yargılandığım mahkeme daha tanık dinlememiş, mahkemece daha bir kanaat oluşmamış; ama benim 'terörist' olduğuma dışarıda karar verilmiş. Siz benim tutuklu yargılanmama karar vererek, savunma oluşturmama izin vermiyorsunuz. Benimle ilgili dışarıda nasıl hüküm kurulmuş ise sizin de bu olanlara karşı kendimi savunmam için bana imkan vermeniz gerekiyordu. Ama siz benim elimi kolumu bağlayarak, dışarıdaki iddialara karşı savunma yapmamı engelliyorsunuz. Bana bu kadar ağır saldırı ve hakaret yapılırken, yargılama üzerinde bu kadar ağır siyaset oluşturulurken, sizler tutuksuz yargılama kararı alamıyorsunuz" diye konuştu.
TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI
Selahattin Demirtaş'ın savunmasının ardından savcı, mevcut delil durumu ve sanığın savunmasını tamamlamamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukatların tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, bir üyenin muhalefet şerhi ile oy çokluğu ile Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Pendik'te narkotik operasyonu yapıldıPendik'te narkotik operasyonu yapıldı
Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklamasıErdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.