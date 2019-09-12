Avukatlar yaptıkları başvuruyla, Demirtaş’a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının mahsup sayılmasını ve tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden denetimli olarak serbest bırakılarak tahliyesini talep ediyor.

Demirtaş ayrı bir davadan, 2013 yılındaki Nevruz Kutlaması sırasında yaptığı konuşmalar nedeniyle, “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla, 2018 yılında 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Başvurunun dün akşam Demirtaş’ın avukatları tarafından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapıldığı belirtiliyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 2 Eylül tarihinde hakkında verdiği tahliye kararına savcılık tarafından yapılan itirazın dün 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine Demirtaş’ın avukatlarının HDP’li siyasetçinin tahliyesi için bu başvuruyu yapması bekleniyordu.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda Demirtaş tahliye edilecek.HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını sağlamak için avukatlarının, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mahsupluk başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Başvurunun mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda Demirtaş tahliye edilecek.

AİHM "serbest bırakılsın" demişti

2017 yılındaki başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş, Türkiye’yi de tazminata mahkum etmişti. AİHM, kararında Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına dikkat çekmişti.

Bu karara hem Türkiye hükümetinin hem Demirtaş’ın itirazı üzerine konunun 18 Eylül’de AİHM Büyük Daire’de görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Demirtaş’ın haftaya Strasbourg’da yapılacak duruşma öncesinde tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

DW / DA, AÜ

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