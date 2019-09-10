Demirtaş'ın tahliyesine itiraz reddedildi

Yargılandığı bir diğer davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunması nedeniyle Demirtaş tahliye edilmemiş, başsavcılık da 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına itiraz etmişti.

Mahkeme, 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Demirtaş hakkındaki tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık olmadığına dikkat çekti, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir tarafından yapılan itirazın reddine karar verildiği belirtildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. HDP kararı, "temsil ettiği milyonlar Demirtaş'a bir an önce kavuşmalı" açıklamasıyla duyurdu.Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itirazını oy birliği ile reddetti.

Bu karara hem Türkiye hükümetinin hem Demirtaş’ın itirazı üzerine konunun 18 Eylül’de AİHM Büyük Daire’de görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Demirtaş’ın haftaya Strasbourg’da yapılacak duruşma öncesinde tahliye edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

2017 yılındaki başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmiş, Türkiye’yi de tazminata mahkum etmişti. AİHM, kararında Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına dikkat çekmişti.

Avukatların Demirtaş için denetimli serbestlik ve tutukluluk süresinin mahsubuna dair başvuru yaparak tahliyesini istemesi bekleniyor.

Yapılan paylaşımda, "Demirtaş’ın siyasi rehinelik durumu sona erdirilmeli ve temsil ettiği milyonlar Demirtaş’a bir an önce kavuşmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Beştaş: Emsal teşkil edecek

HDP Siirt Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyesi Meral Danış Beştaş ise Twitter’da "Daha ne bekliyorsunuz. Selahattin Demirtaş ve seçilmiş arkadaşlarımızı serbest bırakın" görüşüne yer verdi.

Danış, Demirtaş’ın tahliyesine yapılan itirazın reddedilmesi yönündeki mahkeme kararının aynı zamanda Figen Yüksekdağ başta olmak üzere cezaevindeki tüm seçilmiş arkadaşları için de emsal teşkil edeceğini kaydetti.

Tanrıkulu Demirtaş ile görüştü

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün, CHP milletvekili Kani Beko ile birlikte Edirne cezaevinde Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret etti.

Tanrıkulu ziyareti sonrasında Twitter’da yaptığı görüntülü paylaşımına, "Demirtaş’ın herkese selamı ve sevgileri var" diyerek başladı.

Tanrıkulu, tahliye kararının haftaya AİHM’de yapılacak duruşma öncesinde çıkmış olmasına dikkat çekerek, şu dikkat çekici bilgileri paylaştı: