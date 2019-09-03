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Demirtaş'ın tahliyesine savcılıktan itiraz

03.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pazatesi görülen duruşmada mahkeme heyeti oybirliğiyle Demirtaş'ın tahliyesine hükmetmişti. Ancak Demirtaş İstanbul’da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle tahliye edilmemişti. Avukatları Demirtaş'ın tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşülerek tahliye edilmesi için dilekçe hazırlığına başlarken Ankara Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık itirazını, iki gerekçeye dayandırdı. Demirtaş’ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsattı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savundu. Savcılığın itirazını üst mahkeme olan Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek.

Yeşiller ve Sol Parti'den tepki

Selahattin Demirtaş'ın mahkemenin kararına rağmen tutuklu kalmasına Almanya'da da yankı buldu. Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Dietmar Bartsch Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ankara'daki mahkemenin gecikmiş kararını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Kasım 2018’de talep ettiği gibi Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması izlemelidir" dedi. Bartsch "Bu, Erdoğan'ın emriyle siyasi olarak tutuklanan herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir de Twitter hesabından "Selahattin Demirtaş terörist değildi ve değildir, serbest bırakılmalıdır" açıklaması yaptı.

DW / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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