HABER

Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 20:12 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Demirtaş'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Demirtaş’ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP’li milletvekilleri hazır bulundu.
25'İNCİ FEZLEKEYE İLİŞKİN SAVUNMA YAPTI
Demirtaş, hakkında düzenlenen iddianameyi oluşturan 31 fezlekeden, 25'inci fezlekeye ilişkin savunmasını yaptı. Demirtaş, bu fezlekenin 2013 yılında Elazığ Karakoçan’da yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütünün propagandasını yapmak', 'suç ve suçluyu övmek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlarından hazırlandığını belirtti. Fezlekeye konu olan konuşmasının tamamını dosyadan okuyan Demirtaş, bazı yerlerdeki küçük hataların dışında konuşmanın kendisine ait olduğunu belirtti. Savcının siyasi olarak kendisine önyargı ile yaklaştığını savunan Demirtaş, "Savcı, fezlekede 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' ve benzeri isimleri yazarken hepsinin baş harflerini büyük yazmış. Ancak nerede 'Kürt' ve 'Kürdistan' kelimeleri geçse bunların tamamını dil bilgisi kurullarına inat küçük harfle yazmış. Konuşmamda 'Kürt' kelimesi geçince tüyleri diken diken olan kişiler var' demiştim, bu savcı da belli ki onlardan" dedi.
'SİYASİ KUMPAS İÇİN HAZIRLANDI'
Fezlekede, konuşmasında Mazlum Doğan’dan bahsettiği için, 'suç ve suçluyu övmekl' ile suçlandığını hatırlatan Demirtaş, "Burada ben Mazlum Doğan'ın işkenceye karşı direnişini övmüşüm. Eğer savcı bunu suç görüyorsa o zaman bu savcı işkence suçunu övüyor. İşkenceciyi, darbeciyi savunuyor. O zaman bu savcı hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Siyaset yaptığım için savcı bana kin ve nefret beslemiş, bu fezlekeyi yazarak suç işlemiştir. Benim yaptığım konuşmanın ne şiddeti övmekle, ne halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle bir alakası yok, sadece siyasi kumpas için hazırlanmış bir fezlekedir" dedi.
Demirtaş, suçlamalara ilişkin dosyaya giren delillerin de yasadışı yollarla hazırlandığını ve uydurma olduğunu ileri sürdü.
TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Savcı, suçun katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunması ve atılı suçların ceza üst sınırını göz önüne alarak Demirtaş'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Demirtaş'ın avukatları ise tutukluluğun 3 yılı geçtiğini, bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu, bütün fezlekelerde hemen hemen aynı suçlamaların yer aldığını, kaçma şüphesinin de bulunmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların tahliye taleplerini reddederek, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 2 Eylül 2019'a ertelendi.

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektirTBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
Bakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedirBakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedir

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.