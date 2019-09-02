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Demirtaş'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, savunmasını tamamladığı gerekçesiyle bu davada adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı - Edirne'deki cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş ve hakkındaki karar istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Edirne'deki cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyetince, önceki ara karar gereği duruşma salonunda hazır edilmesi için müzekkere yazılan Demirtaş’ın sağlık sorunları gerekçesiyle hazır bulundurulmadığı ve avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadığı bildirildi.

Sanık Demirtaş, avukatlarının hazır olmadığını belirterek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bu aşamada yargılamaya ilişkin diyeceğinin bulunmadığını kaydederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Demirtaş, mütalaanın gerekçesiz olduğunu ileri sürerek, tahliyesine yönelik talebinin olmadığını söyledi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının gerekçe göstermeden mazeret dilekçesi verdikleri gerekçesiyle bu taleplerinin kabul edilmediğini ve henüz savunma yapılmayan 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 11'inci fezlekeler hakkında davanın sürüncemede bırakılmaması adına sanığın savunmasını yapmış sayılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Heyet, Demirtaş'ın savunmasını yapmış olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Demirtaş, "Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu.

Davanın görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020'de devam edilecek.

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