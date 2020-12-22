Demirtaş’ın yargılanması: Bugüne kadar neler yaşandı?

Demirtaş'ın yargı sürecinde yaşananları derledik.HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP'li vekillere yönelik operasyonda "örgüt üyesi olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Başkanlık sistemini desteklemediğini sıklıkla dile getiren Selahattin Demirtaş, 2014 yılında cumhurbaşkanlığına aday olmuş, 2015 yılında ise genel seçimler öncesi bir grup toplantısında sarf ettiği "Seni başkan yaptırmayacağız" sözüyle gündeme oturmuştu. AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde eş başkanı olduğu HDP'nin barajı geçmesiyle Meclis'te çoğunluğu kaybetti. 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının bir kereliğine kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi ise Mayıs 2016'da kabul edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 fezlekeden açılan soruşturma dosyalarını tek dosya haline getirerek Demirtaş hakkında 514 sayfalık iddianame hazırladı. Ocak 2017'de kabul edilen iddianamede, 142 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, "Ülkenin huzuru için her şeyi göze aldık, bu ölümleri durduracağız. Ülkemize barışı getireceğiz" sözlerinin "halkı tahrik etmeye yönelik" sarf edildiği belirtildi.

Konuşma metinleri ve basın açıklamaları iddianamede delil olarak yer alan Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "suç işlemeye alanen tahrik etme", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma" ile suçlandı. Dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi. AİHM "Derhal tahliye" dedi, karar uygulanmadı Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş için avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu ancak sonuç alamadı. AYM, Demirtaş adına yapılan bireysel başvuruyu dayanaktan yoksun bulunca avukatlar dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. AİHM, 20 Kasım 2018 tarihinde verdiği kararda, Demirtaş’ın hiçbir gerekçe gösterilmeden uzun süre tutukluluk halinin devam etmesini hukuka aykırı buldu ve keyfi bir şekilde süren tutukluluk nedeniyle ihlal kararı verdi.