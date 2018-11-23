Demirtaş'tan AİHM kararına ilişkin açıklama

Demirtaş, "kararın uygulanmaması için hazırlıklar" yapıldığını öne sürdü.Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kendisine yönelik kararına dair cezaevinden avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Demirtaş Ankara’nın, AİHM'nin kendisinin serbest bırakılmasına hükmettiği kararı uygulamamak için hazırlıklar yaptığını öne sürdü.

İki yıldır tutuklu Demirtaş'ın HDP basın bürosu tarafından yayınlanan açıklamasında, "AİHM dava dosyama dair verdiği, ciddi ihlal ve serbest bırakılma kararına karşı hükümet cephesinin yapmayı planladığı hamle ve işi bitirme operasyonunun ne olduğu artık anlaşılıyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Demirtaş, ilgili İstinaf Mahkemesi'nde incelemeyi bekleyen binlerce benzer dosya varken kendi dosyasının raportör hakime gönderilmiş olduğunu ifade ederken, "bu hızlanmanın" tesadüf olmadığını belirtti. Konuya yönelik açıklama metninde Demirtaş’ın, "AİHM kararından hemen bir gün önce başlaması asla tesadüf değildir. Açık bir siyasi müdahale söz konusudur. Amaç, AİHM kararını uygulamadan önce, uyduruk bir başka siyasi kararla beni hükümlü duruma düşürüp içeride tutmaya devam etmektir" ifadeleri yer aldı.