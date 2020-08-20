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Demirtaş’tan "Demokrasi ittifakı" önerisi

20.08.2020 22:06 | Son Güncelleme

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, yeni bir demokrasi ittifakı ile ilgili görüşlerini twitter aracılığıyla paylaştı.

Selahattin Demirtaş'a ait twitter hesabından yapılan paylaşımda, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP liderinin "Bir ittifak modeli önerisi" başlıklı yazısı aktarıldı.

Demirtaş, yazısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkmasına yönelik yöntemlerin tartışıldığı bir dönemde kendisinin de önerilerini dile getirerek tartışmalara katkı sunmak istediğini ifade eden Demirtaş, "Öncelikle belirtmeliyim ki, iktidarın çok büyük yönetim hatalarına, kendisi ve yakın çevresi dışında hiçbir kesimi düşünmemesine ve ekonominin geldiği duruma rağmen iktidardan kendiliğinden gideceğini beklemek, zaten kaybediyor olduğunu düşünmek büyük bir yanlış olur" ifadesini kullandı.

Türkiye'de iktidarın "kaybettiğini" savunan eski HDP eş başkanı, "Evet, iktidar kaybediyor ama muhalefet, emekçiler, halk, bizler kazanabiliyor muyuz? iktidar kaybederken halkın kazanması için neler yapmalıyız?" diye sordu.

Geniş tabanlı demokrasi ittifakı

Türkiye'nin mevcut durumdan kurtulması için geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini ifade eden Demirtaş, sözkonusu ittifakın salt seçim ittifakı olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

"Asıl amaç, toplumu temel demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Bu toplumsal birlik oluştuktan sonra bunun seçim iş birliğine de katkı sunması elbette beklenir. İşin bu boyutu, daha ziyade seçim dönemine girildiğinde konuşulması gereken bir aşama" dedi.

Demokrasi ittifakının sendika, meslek odaları, kadın örgütleri, ekoloji hareketleri ve gençlik örgütleri gibi farklı noktaları kavraması gerektiğini savunan Demirtaş, "Bütün toplumsal kesimlere açık bir ittifak olmalı ve ittifakın temel ilkelerini kabul eden herkesi, her kesimi bünyesine katarak sürekli büyümelidir" vurgusu yaptı.

Siyasi partilerin kendi aralarında görüşerek ittifak konusunu netleştirmeleri gerekkiğini ifade eden Demirtaş şöyle devam etti: "Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli. Bu siyasi partiler daha sonra, üzerinde uzlaşacakları temel ilkelerini, amaçlarını ve hedeflerini ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşabilirler."

DW/ AI, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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