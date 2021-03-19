Demirtaş’tan HDP ve Gergerlioğlu’na Destek Açıklaması

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatlarının kullandığı, twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, kapatma davası açılan HDP ve milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na destek verdi.

Demirtaş mesajının ilk bölümünde isim vermeden AKP’ye gönderme yaparak, “Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız” dedi.

Demirtaş mesajın devamında üç fotoğraf paylaştı. HDP Genel Merkez Binası’nın olduğu ilk fotoğrafın altına “Kapatmak istedikleri HDP budur” yazan Demirtaş, onbinlerce kişinin katıldığı nevruz kutlamasına ait bir fotoğrafı “Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur” notuyla paylaştı. Demirtaş seçim sandığının bulunduğu üçüncü fotoğrafa ise “Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir” notunu ekledi.

Demirtaş HDP’ye ilişkin mesajlarını şöyle tamamladı: “Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız.”

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da destek veren Demirtaş “Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur” dedi.

