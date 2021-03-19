HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demirtaş’tan HDP ve Gergerlioğlu’na Destek Açıklaması

Demirtaş’tan HDP ve Gergerlioğlu’na Destek Açıklaması

19.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatlarının kullandığı, twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı

Demirtaş’tan HDP ve Gergerlioğlu’na Destek Açıklaması

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatlarının kullandığı, twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, kapatma davası açılan HDP ve milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na destek verdi.

Demirtaş mesajının ilk bölümünde isim vermeden AKP’ye gönderme yaparak, “Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur. Susarak ya da kararın altına imza atarak buna ortak olanları asla unutmayacağız” dedi.

Demirtaş mesajın devamında üç fotoğraf paylaştı. HDP Genel Merkez Binası’nın olduğu ilk fotoğrafın altına “Kapatmak istedikleri HDP budur” yazan Demirtaş, onbinlerce kişinin katıldığı nevruz kutlamasına ait bir fotoğrafı “Hiç kimsenin kapatmaya gücünün yetmeyeceği HDP ise budur” notuyla paylaştı. Demirtaş seçim sandığının bulunduğu üçüncü fotoğrafa ise “Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir” notunu ekledi.

Demirtaş HDP’ye ilişkin mesajlarını şöyle tamamladı: “Sonuç ne olursa olsun, demokrasi ve barış yolundan asla sapmayacağız. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürecek ve mutlaka kazanacağız.”

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na da destek veren Demirtaş “Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp'a ve Instagram'a erişim sorunu

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğazda savaş gemisi! 17.00 sularında...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.