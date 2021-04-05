Demirtaş’tan Muhalefete Demokrasi İttifakı Çağrısı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de muhalefetin gittikçe artan baskıya ve muhalefeti bölme çabalarına karşı birleşmesi gerektiğini söyledi.
Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu AKP ve milliyetçi müttefiklerine muhalif olanların ortak demokratik ilkeler üzerinde uzlaşarak 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere kadar beklemek yerine hemen ittifak oluşturmaları gerektiğini belirtti.
2016 yılından bu yana cezaevinde olan Demirtaş, Reuters haber ajansının sorularına verdiği yanıtlarda, demokrasi için birlikte mücadele etmek isteyen tüm tarafların birleşmesi gerektiğini kaydetti.
Erken seçim ihtimali
Erken seçim ihtimaline değinen Demirtaş, AKP’nin ekonomik kriz daha da derinleşmeden erken seçime gitmek isteyebileceğini söyledi.
Ekonomik krizin derinleşmesi durumunda sosyal patlamalar olabileceğini kaydeden Demirtaş, AKP’nin de bundan kaçınmak için erken seçime gidebileceğini, her duruma hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Reuters haber ajansı soruları Demirtaş’a yazılı olarak HDP ve avukatı aracılığıyla iletti. Demirtaş soruları sözlü olarak cevapladı ve avukatı da cevapları yazılı hale getirdi.
Dört yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan Demirtaş cezaevi koşullarına da değindi, kendisini iyi hissettiğini, moralinin yerinde olduğunu ve vicdanının rahat olduğunu belirtti. “Neyse ki halkın parasını çaldığım için cezaevinde değilim” dedi.
Demirtaş, “Evlerimizden bir gece yarısı yasa dışı şekilde alındık ve siyasi rehinelere dönüştürüldük. Bu nedenle gururluyuz. Bizi buraya atanlar utanç ve sıkıntı içinde. Tarihin kirli sayfalarına geçtiler” dedi.
Selahattin Demirtaş geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından üç buçuk yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Hakkında açılan ana dava ise hala devam ediyor. Demirtaş terör bağlantılı suçlamalar sebebiyle cezaevinde tutuluyor. HDP eski Eş Genel Başkanı ise bu suçlamaları reddediyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasının çoğulculuk ve tartışma ortamını kısıtlamanın bir kılıfı olduğunu belirtmiş ancak Türkiye, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması çağrılarını görmezden gelmişti.
Demokrasi ittifakı çağrısı
Baskı ve tahribatın her geçen gün arttığını söyleyen Selahattin Demirtaş, bu nedenle de seçimi beklemeden bugünden itibaren bir demokrasi ittifakının kurulmasının çok anlamlı ve değerli olacağını belirtti.
2019’daki yerel seçimlere ittifak halinde giren muhalefet partileri büyük şehirleri kazanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisini bu yerlerde yenilgiye uğratmıştı. Ancak Reuters’a göre, laik, milliyetçi ve Kürt yanlısı unsurlar gözönünde bulundurulduğunda, muhalefet cephesinde işbirliğinin de kırılgan olduğu görülüyor.
Parlamentodaki üçüncü en büyük parti olan Demirtaş’ın partisi HDP’den binlerce parti yetkilisi ve üyesi cezaevine konuldu ve belediye başkanları görevden alındı.
Kapatma davası neyi amaçlıyor?
Son olarak geçtiğimiz ay PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle HDP hakkında kapatma davası açıldı. Kapatma davası henüz başlamadı.
Demirtaş HDP hakkındaki kapatma davasının, daha önce parti kapatmalara karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin kurucu ilkelerini bir kenara bıraktığını gösterdiğini söyledi.
AKP’nin iktidarda kalmaktan başka ne bir amacı ne de hedefi olduğunu söyleyen Demirtaş, HDP’yi kapatma davasının amaçlarından birinin muhalefet içinde anlaşmazlık yaratmak, muhalefeti bölmek ve zayıflatmak olduğu görüşünü savundu. Demirtaş, muhalefeti bu tuzağa düşmeme konusunda uyardı.
Ankara HDP’yi PKK ile bağlantılı olmakla suçluyor. PKK Türkiye, AB ve ABD’nin terör örgütü listesinde yer alıyor.
Demirtaş’tan MHP’ye eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Bahçeli’nin lideri olduğu ittifak ortağı MHP pek çok kez HDP’nin kapatılması çağrısında bulunmuştu.
Selahattin Demirtaş, MHP’nin devletin kontrolunu ele geçirmek ve yeniden şekillendirmek için AKP’nin kendilerine bağımlı olmasından faydalandığını ancak bu konuda başarılı olamayacağını dile getirdi.
Demirtaş, MHP’den ne kadar baskı gelirse gelsin, son kararı veren tarafın her zaman Erdoğan olduğunu söyledi ve bütün sorumluluğun Erdoğan ve AKP’de olduğunu kaydetti.
Demirtaş yargılandığı ana davada 2014 yılında Türkiye’de, Suriye’nin Kobani kentine yönelik IŞİD saldırısının tetiklediği protestoları kışkırtmakla suçlanıyor.
Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni terörist olarak nitelendirdiği Demirtaş’ı savunmakla suçlamış ve mahkemeyi iki yüzlü olarak nitelemişti.
Demirtaş davayı siyasi olarak nitelendirdi ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestolarda tamamen AKP’nin sorumlu olduğunu söyledi.
Demirtaş suçlu bulunması halinde 142 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
Beraat etme ya da serbest bırakılma ihtimalini de değerlendiren Demirtaş, adaletsizliğin boyutu ne kadar derin olursa olsun hiç kimsenin kendisini uzun yıllar cezaevinde tutamayacağını kaydetti.
Ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyaç olacağını kaydeden Demirtaş, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının ancak siyasi atmosferin değişmesiyle ve bu da hükümetin değişmesiyle mümkün olacağını dile getirdi.
Halkın bunu başaracağına inandığını söyleyen eski HDP lideri, bu nedenle, serbest bırakılmayı mahkemelerden değil halktan beklediğini kaydetti. Bunun için halka güvendiğini söyledi.