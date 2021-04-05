Demirtaş’tan Muhalefete Demokrasi İttifakı Çağrısı

Reuters haber ajansı soruları Demirtaş’a yazılı olarak HDP ve avukatı aracılığıyla iletti. Demirtaş soruları sözlü olarak cevapladı ve avukatı da cevapları yazılı hale getirdi.

Ekonomik krizin derinleşmesi durumunda sosyal patlamalar olabileceğini kaydeden Demirtaş, AKP’nin de bundan kaçınmak için erken seçime gidebileceğini, her duruma hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Erken seçim ihtimaline değinen Demirtaş, AKP’nin ekonomik kriz daha da derinleşmeden erken seçime gitmek isteyebileceğini söyledi.

2016 yılından bu yana cezaevinde olan Demirtaş, Reuters haber ajansının sorularına verdiği yanıtlarda, demokrasi için birlikte mücadele etmek isteyen tüm tarafların birleşmesi gerektiğini kaydetti.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu AKP ve milliyetçi müttefiklerine muhalif olanların ortak demokratik ilkeler üzerinde uzlaşarak 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere kadar beklemek yerine hemen ittifak oluşturmaları gerektiğini belirtti.

Dört yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunan Demirtaş cezaevi koşullarına da değindi, kendisini iyi hissettiğini, moralinin yerinde olduğunu ve vicdanının rahat olduğunu belirtti. “Neyse ki halkın parasını çaldığım için cezaevinde değilim” dedi.

Demirtaş, “Evlerimizden bir gece yarısı yasa dışı şekilde alındık ve siyasi rehinelere dönüştürüldük. Bu nedenle gururluyuz. Bizi buraya atanlar utanç ve sıkıntı içinde. Tarihin kirli sayfalarına geçtiler” dedi.

Selahattin Demirtaş geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından üç buçuk yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Hakkında açılan ana dava ise hala devam ediyor. Demirtaş terör bağlantılı suçlamalar sebebiyle cezaevinde tutuluyor. HDP eski Eş Genel Başkanı ise bu suçlamaları reddediyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasının çoğulculuk ve tartışma ortamını kısıtlamanın bir kılıfı olduğunu belirtmiş ancak Türkiye, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması çağrılarını görmezden gelmişti.

Demokrasi ittifakı çağrısı