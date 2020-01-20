Demirtaş'tan tiyatro yanıtı: Devam edin, devran dönüyor

İktidarı "tabutların arkasına saklanmakla" suçlayan Demirtaş çözüm süreci çağrısı yaptı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı ve 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, yazdığı "Devran" kitabından uyarlanan tiyatro okumasıyla ilgili tartışmaların ardından sessizliğini bozdu. 2016 Kasım ayından bu yana tutuklu bulunan Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, "İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum" diyerek "Barış denilince AKP Hükümeti neden kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Barış isteyen herkesi neden anında terörist ilan ediyor?" sorusunu yöneltti. İktidarın "arkasına saklanacağı tabutlara, yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için cenazelere ihtiyacı olduğunu" savunan Demirtaş, "Barış olursa istismar edebilecekleri konu kalmayacak. Milliyetçilik ve beka söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur" ifadelerini kullandı.

Çözüm süreci çağrısı Barış için yan yana gelmenin herkes için ahlaki bir görev ve sorumluluk olduğunu, en büyük çözüm sürecinin halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesi olduğunu kaydeden Demirtaş, "Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık" çağrısında bulundu. Demirtaş 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneğinin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya'nın, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklaması üzerine karşılaştığı tepkiyi hatırlatarak "Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa. Ahmet Kaya'ya o gün 'bölücü, terörist, vatan haini', yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da 'terör destekçisi' yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, 'onur' sahibine, 'alçaklık' sahibine kaldı" dedi.