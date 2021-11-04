HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı

04.11.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.

HDP eski Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş tutukluluğunun beşinci yılının dolması vesilesiyle avukatları aracılığıyla cezaevinden Alman Haber Ajansı'nın (dpa) sorularını yanıtladı.

Almanya'da yeni kurulacak hükümetin Türkiye'de insan haklarına daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savunan Demirtaş "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi. Demirtaş yeni hükümetin Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ibaret görmemesi gerektiğini de vurguladı.

HDP hakkındaki kapatma davası sürecine de değinen Demirtaş , bu davanın "muhalefete karşı gözdağı operasyonunun bir parçası" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hakim ve savcıları bu dava için görevlendirdiğini" ve "yargıyı kontrolü altında tuttuğunu" savunan Demirtaş, "Bu açıdan burada adil yargılama yapılması ve hukuka uygun bir kararın çıkması mümkün değil" dedi.

Kendi davası konusunda ise Demirtaş Erdoğan'ın "nefret ve intikam duygularını kendisine yansıtmaktan çekinmediğini" söyledi.

Demirtaş dpa'nın bir sorusu üzerine, "Ne ben ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var" ifadesini kullandı. Demirtaş HDP'nin sadece barışcıl yöntemleri savunan demokratik bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Beş yıldır cezaevinde

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişti. Demirtaş hakkında açılan dava güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya alınmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı tahliye edilmedi.

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18'inci maddesine atıfta bulunarak Türkiye'nin HDP'li Demirtaş'ı tutuklama gerekçelerinin "hukuki" değil, "siyasi" olduğuna hükmetmişti.

AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Bakanlar Komitesi, Eylül ayında Strasbourg'da düzenlediği toplantıda AİHM'nin Demirtaş kararının nasıl uygulanacağına dair Ankara'dan 30 Eylül'e dek eylem planını göndermesini istemişti. Ankara Strasbourg'a gönderdiği eylem planında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne AİHM'nin 22 Aralık 2020 tarihli kararının sadece 4 Kasım 2016-7 Aralık 2018 dönemindeki tutukluluk sürecini kapsadığını, şu anki tutukluluk sürecinin ise başka bir davaya bağlı olarak 20 Eylül 2019'da başladığını kaydetmişti. Bakanlar Komitesi'nin denetim süreci yetkilerinin sadece AİHM tarafından verilen kararla sınırlı olduğunu savunan Ankara, Demirtaş'ın şu anki tutukluluk sürecinin bu yetki alanı dışında kaldığı görüşünü ifade etmişti. Bakanlar Komitesi konuyu 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Strasbourg'da büyükelçiler düzeyinde düzenlenecek toplantıda bir kez daha ele alması bekleniyor.

dpa, DW / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini aldatan kadına kötü haberEşini aldatan kadına kötü haber
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Hasta yakını, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı! Hasta yakını, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Elleri tahriş etmeyen sıvı sabun çeşitleri

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.