HABER

Demiryazı Barajı 6 bin 690 dekar araziyi suya kavuşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yapımı devam eden Demiryazı Barajı'nın 6 bin 690 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, Sivas'taki tarım arazilerini su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Sivas'ta son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu' projesi kapsamında Sivas ilimiz de nasibini aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da kurumun, ülke ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunduğunu, önümüzdeki süreçte de bu hizmetlerin bütün hızıyla devam edeceğini belirtti.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Demiryazı Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak suyla 6 bin 690 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu kapsamda ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon-dipsavak kondüvisi, batardo, enjeksiyon ve dolusavak imalatları tamamlanmıştır. Baraj kret kotu bin 616 metre olup, gövde dolgu çalışmaları bin 605 metre kotunda devam etmektedir."

Temelden yüksekliği 41,5 metre olan Demiryazı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 524 bin 858 lira katkı sağlanacağına işaret eden Aydın, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

PARTNEROryantal Didem’in şaşırtan değişim!Oryantal Didem’in şaşırtan değişim!
Gebze'de yeni yerlerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptıGebze'de yeni yerlerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptı
Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışıÜmit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Demiryazı Barajı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

İstanbul, Kağıthane'de özel harekat polisi destekli operasyon!

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

MEBBİS girişi ile e-müfredat sistemi: Zümre oluşturma, yıllık plan nasıl yapılır?

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

Online check-in yaptığı koltuk uçakta değiştirildi, havayolu şirketine dava açtı! Mahkemeden emsal niteliğinde karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.