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Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Türk-İş İl Temsilcisi ve Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman’ın hayatını kaybeden annesi Huriye Yaman, son yolcuğuna uğurlandı.Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastaneye olan ve burada hayatını kaybeden Türk-İş İl Temsilcisi ve Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman’ın annesi 86 yaşındaki Huriye Yaman, vefat etti.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman’ın hayatını kaybeden annesi Huriye Yaman, son yolcuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastaneye olan ve burada hayatını kaybeden Türk-İş İl Temsilcisi ve Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman’ın annesi 86 yaşındaki Huriye Yaman, vefat etti. Yaman için Serdivan ilçesinde bulunan Fatih Camisinde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hyundaı Eurotem Fabrika Müdürü Chang Min Park, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Çakar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, FETÖ kapsamında açılan davada ev hapsi uygulan ve izin ile gelen Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Cenaze namazında cami hıncahınç olurken, cenazeyi İl Müftüsü İhsan Açık kıldırdı. Cenaze namazı sonrası Huriye Yaman, Serdivan Merkez Mezarlığına defnedildi.

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Demiryol-İş Sendikası İl Temsilcisi Yaman’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı
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