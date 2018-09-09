HABER

Demiryolları Ağını Almanya mı Yenileyecek?

09.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ülkedeki demiryolları ağının yenilenmesi ve yenilerinin yapılması için Almanya’ya dev bir proje teklifinde bulunduğu öne sürüldü

Demiryolları Ağını Almanya mı Yenileyecek?

Türkiye’nin ülkedeki demiryolları ağının yenilenmesi ve yenilerinin yapılması için Almanya’ya dev bir proje teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, söz konusu proje 35 milyar Euro hacminde olacak ve Siemens firması tarafından kurulacak bir konsorsiyum tarafından yaşama geçirilecek. Habere göre, söz konusu konsorsiyum Türkiye’de demiryolları hatlarının tümünün elektrifikasyonunu gerçekleştirecek, ayrıca sinyalizasyon sistemlerini yenileyecek ve en önemlisi yeni hatların yapımını üstlenecek.

Der Spiegel’in haberinde, Almanya ile Türkiye arasında söz konusu proje için ilk çalışmaların geçen yıl dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından Berlin’e sunulan bir teklifle başladığı, son olarak da üç ay önce AK Parti hükümetinin projenin gerçeklemesi amacıyla tekrardan Alman hükümeti ile ilişki kurmasından sonra gizli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

Demiryollarının modernleştirilmesi için bir ara Çin’in de devreye girdiği, ancak Ankara’nın Berlin’i tercih ettiği belirtilen haberde, Angele Merkel hükümetinin projeye sıcak baktığı ve finansmanını sağlamak için kredi açılmasına da olumlu yaklaştığı, ancak kredinin hangi kurumlar tarafından sağlanacağı konusunda ise pürüz olduğu öne sürüldü. Alman hükümeti geçen yıl bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması ile başlayan gerilim döneminde, Hermes kredileri olarak adlandırılan devlet kredi kefaletine sınırlama getirmiş, Alman tutukluların çoğunun serbest bırakılmasında sonra, Federal Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında üst sınırın kaldırıldığını duyurmuştu.

Der Spiegel dergisi, söz konusu dev ihalenin ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda Türkiye ve Almanya arasında yapılacak diplomatik görüşmelerde ele alınacağını, 21 Eylül’de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve 27-28 Eylül’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’deki görüşmelerinde, ardından Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier’in Ekim ayında Ankara ziyaretinde ihalenin bağlanacağını öne sürdü. Geçen Nisan ayında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 1 milyar 700 milyon liralık hızlı tren alımı için en iyi teklifi veren Siemens ile sözleşme imzalamıştı. Siemens, son olarak Türkerler-Kalyon konsorsiyumu ile birlikte rüzgar tesisi yatırımına ilişkin Enerji Bakanlığı ihalesini Ağustos 2017’de 1 milyar doların üzerinde bir bedelle kazanmıştı.

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldiYunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi
Afganistan’da SaldırılarAfganistan’da Saldırılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası

Eski Beyaz Saray stratejisti Steve Bannon'dan Trump'a darbe iddiası

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

Trump, Venezuela ordusuyla görüşüp Maduro'ya darbe planı yapmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.