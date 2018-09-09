Demiryolları Ağını Almanya mı Yenileyecek?

Türkiye’nin ülkedeki demiryolları ağının yenilenmesi ve yenilerinin yapılması için Almanya’ya dev bir proje teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, söz konusu proje 35 milyar Euro hacminde olacak ve Siemens firması tarafından kurulacak bir konsorsiyum tarafından yaşama geçirilecek. Habere göre, söz konusu konsorsiyum Türkiye’de demiryolları hatlarının tümünün elektrifikasyonunu gerçekleştirecek, ayrıca sinyalizasyon sistemlerini yenileyecek ve en önemlisi yeni hatların yapımını üstlenecek.
Der Spiegel’in haberinde, Almanya ile Türkiye arasında söz konusu proje için ilk çalışmaların geçen yıl dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından Berlin’e sunulan bir teklifle başladığı, son olarak da üç ay önce AK Parti hükümetinin projenin gerçeklemesi amacıyla tekrardan Alman hükümeti ile ilişki kurmasından sonra gizli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.
Demiryollarının modernleştirilmesi için bir ara Çin’in de devreye girdiği, ancak Ankara’nın Berlin’i tercih ettiği belirtilen haberde, Angele Merkel hükümetinin projeye sıcak baktığı ve finansmanını sağlamak için kredi açılmasına da olumlu yaklaştığı, ancak kredinin hangi kurumlar tarafından sağlanacağı konusunda ise pürüz olduğu öne sürüldü. Alman hükümeti geçen yıl bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması ile başlayan gerilim döneminde, Hermes kredileri olarak adlandırılan devlet kredi kefaletine sınırlama getirmiş, Alman tutukluların çoğunun serbest bırakılmasında sonra, Federal Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında üst sınırın kaldırıldığını duyurmuştu.
Der Spiegel dergisi, söz konusu dev ihalenin ayrıntılarının önümüzdeki haftalarda Türkiye ve Almanya arasında yapılacak diplomatik görüşmelerde ele alınacağını, 21 Eylül’de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve 27-28 Eylül’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’deki görüşmelerinde, ardından Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier’in Ekim ayında Ankara ziyaretinde ihalenin bağlanacağını öne sürdü. Geçen Nisan ayında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 1 milyar 700 milyon liralık hızlı tren alımı için en iyi teklifi veren Siemens ile sözleşme imzalamıştı. Siemens, son olarak Türkerler-Kalyon konsorsiyumu ile birlikte rüzgar tesisi yatırımına ilişkin Enerji Bakanlığı ihalesini Ağustos 2017’de 1 milyar doların üzerinde bir bedelle kazanmıştı.
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