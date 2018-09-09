Demiryolları Ağını Almanya mı Yenileyecek?

Türkiye’nin ülkedeki demiryolları ağının yenilenmesi ve yenilerinin yapılması için Almanya’ya dev bir proje teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, söz konusu proje 35 milyar Euro hacminde olacak ve Siemens firması tarafından kurulacak bir konsorsiyum tarafından yaşama geçirilecek. Habere göre, söz konusu konsorsiyum Türkiye’de demiryolları hatlarının tümünün elektrifikasyonunu gerçekleştirecek, ayrıca sinyalizasyon sistemlerini yenileyecek ve en önemlisi yeni hatların yapımını üstlenecek.

Der Spiegel’in haberinde, Almanya ile Türkiye arasında söz konusu proje için ilk çalışmaların geçen yıl dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından Berlin’e sunulan bir teklifle başladığı, son olarak da üç ay önce AK Parti hükümetinin projenin gerçeklemesi amacıyla tekrardan Alman hükümeti ile ilişki kurmasından sonra gizli görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

Demiryollarının modernleştirilmesi için bir ara Çin’in de devreye girdiği, ancak Ankara’nın Berlin’i tercih ettiği belirtilen haberde, Angele Merkel hükümetinin projeye sıcak baktığı ve finansmanını sağlamak için kredi açılmasına da olumlu yaklaştığı, ancak kredinin hangi kurumlar tarafından sağlanacağı konusunda ise pürüz olduğu öne sürüldü. Alman hükümeti geçen yıl bazı Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanması ile başlayan gerilim döneminde, Hermes kredileri olarak adlandırılan devlet kredi kefaletine sınırlama getirmiş, Alman tutukluların çoğunun serbest bırakılmasında sonra, Federal Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında üst sınırın kaldırıldığını duyurmuştu.