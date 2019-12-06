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Demiryolu bakım aracının altında kalarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, demiryolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağı takılarak raylara düşen Zeliha Yüksel (64), demiryolu bakım aracının altında kalarak öldü.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, demiryolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağı takılarak raylara düşen Zeliha Yüksel (64), demiryolu bakım aracının altında kalarak öldü.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, 50'inci Yıl Mahallesi'ndeki tarihi Horozköy Tren Garı'nın önünde meydana geldi. Gar önündeki kaldırımı kullanan, evli ve 5 çocuk annesi Zeliha Yüksel, ayağı takılarak raylara düştü. Hareket halindeki demiryolu bakım aracının altında kalan Yüksel'i çevredekiler fark etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yüksel'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Yüksel'in cesedi, polisin yaptığı incelemeden sonra otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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