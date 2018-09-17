Demiryolu sinyalizasyon sisteminden kablo hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de demiryolu sinyalizasyon sistemindeki kabloları çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesi Semerkant Mahallesi'nde trenin bulunduğu noktayı ve hareket yönünü gösteren, emniyetli seyretmesini ve kapasite artışını sağlayan TCDD'ye ait 90 metre uzunluğundaki sinyalizasyon kablosunun çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Hırsızlık zanlıları B.K. ve G.Y. adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, yapılan aramada çalıntı kablo ve suç aletleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin arından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin daha önce de faili meçhul 8 kablo hırsızlığı olayına karıştıkları ortaya çıktı.
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