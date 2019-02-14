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Demiryolunda kış mesaisi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 11:24 | Son Güncelleme

SİBİRYA soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde TCDD görevlileri, demiryolu ulaşımının açık kalması için yoğun çaba sarfediyor.

Demiryolunda kış mesaisi

ERZURUM, (DHA)- SİBİRYA soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde TCDD görevlileri, demiryolu ulaşımının açık kalması için yoğun çaba sarfediyor. İşçiler yolda rotatifle, tünellerde ise kazmalarla buz temizliği yapıyor.
Erzurum-Kars Demiryolu'nda, 217 kilometrelik mesafede hattın açık kalması için demiryolu işçileri, kış boyunca raylarda kar ve buz temizliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinde sırtladıkları küreklerle istasyonda bulunan demiryolu hattına inen işçiler, yolda rotatifle, tünellerde ise kazmalarla buz temizliği yapıyor. İşçiler, tünellerde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye düşmesi nedeniyle oluşan buz kütlelerini kırarak trenin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor. Soğuk havaya rağmen işçiler, tünellerde kırdıkları büyük buz kütlelerini vagonlara yükleyerek tünel dışına taşıyor.
Kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışma yaptıklarını ifade eden TCDD yetkilileri, "Yolların gün boyu açık kalması, trenlerin güvenli bir şekilde gidip gelmesi ve yolcularımızın rahat seyahat edebilmeleri için gerekleri önlemlerin alınması gerekiyor. İşçiler, iş makinelerinin de yardımı ile bu görevi sürüdürüyor" dedi.

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Demiryolunda kış mesaisiDemiryolunda kış mesaisiDemiryolunda kış mesaisiDemiryolunda kış mesaisi

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