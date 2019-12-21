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Demiryolunda meydana gelen ölümlü kazanın olduğu noktaya alt geçit yapılması isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Tren çarptığı için hayatını kaybeden kadının yakınları kazanın olduğu yere alt geçit istedi.Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde tren raylarının arasından karşıya çocuğu ile birlikte geçmeye çalışan Hilal Bulu hayatını kaybetmişti.

Tren çarptığı için hayatını kaybeden kadının yakınları kazanın olduğu yere alt geçit istedi.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde tren raylarının arasından karşıya çocuğu ile birlikte geçmeye çalışan Hilal Bulu hayatını kaybetmişti. Daha öncede çeşitli kazaların yaşandığı bu yerde Hilal Bulu’nun ailesi basın açıklaması yaparak, rayların bulunduğu yere alt geçit istedi.
Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi üzerinde çarşı merkezine gitmek için Gölbaşı Tren Garı içerisinde rayların üzerinden karşıya geçmek isterken tren lokomotifinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hilal Bulu’nun ailesi ve yakınları bu bölgede çok sayıda yaralamalı ve ölümlü kazanın olduğuna dikkat çekti.
Hilal Bulu’nun yakınlarının yaptığı açıklamaya, yaklaşık 2 ay önce hemzemin geçitte trenin altında kalarak hayatını kaybeden Medine Arkçı’nın yakınları da destek verdi.
Hilal Bulu’nun kayın babası Mehmet Bulu, artık kimsenin raylarda tren çarpması ve yüksek gerilim hattından dolayı canların yanmasını istemediklerini söyledi.
Mehmet Bulu, “Demiryolu hattı Gölbaşını ikiye bölüyor. Bize hattan geçmek yasak diyorlar. Biz demiryolu hattını nasıl geçeceğiz ne alt geçit var ne üst geçit var. Burada 8 tane tren yolu hattı var biz nasıl geçeceğiz. Devlet Demiryolları yetkilileri Mart ayında güvenlik duvarı ve alt geçit çalışmalarına başlayacaklarını söylediler. Biz mahalle halkı olarak artık ölüm olmasın analar çocuklar ağlamasın diyoruz” dedi.
Hilal Bulu’nun görümcesi Özlem Bulu ise, annesiyle birlikte raylardan geçerken yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Defne Bulu’nun annesinin ölümünden haberinin olmadığını belirterek, “Bu rayları çocuklarımız okula gitmek için kullanıyor. Bizlerin tek isteği buraya bir alt geçit yapılmasıdır. Tek istediğimiz şey alt geçide Hilal Bulu’nun adının verilmesidir” şeklinde konuştu.
Basın açıklaması sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit’in ikazı sonrasında eylemciler basın açıklamasını yaptıktan sonra tren raylarından ayrıldı.
Daha sonra Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ile görüşen Bulu ve Arkçı ailelerine, Kaymakam Köksal’ın konunun takipçisi olacağını ve çözüm noktasında elinden geleni yapacağını dile getirdiği öğrenildi.

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