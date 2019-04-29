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Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:16 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından, demokrasi gazisi Tuncer Arslan, Halil İbrahim Akkaya ve Ramazan Çil’e Cumhurbaşkanlığı Övünç Madalyası takdim edildi.Valilik toplantı salonunda gerçekleşen madalya törenine, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Alay Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve demokrasi gazileri ile aileleri katıldı.Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Bir 15 Temmuz olayı yaşadık.

Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından, demokrasi gazisi Tuncer Arslan, Halil İbrahim Akkaya ve Ramazan Çil’e Cumhurbaşkanlığı Övünç Madalyası takdim edildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen madalya törenine, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Alay Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve demokrasi gazileri ile aileleri katıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Bir 15 Temmuz olayı yaşadık. 3. yılına giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız olayın içindeydiler, yaşadılar. Çok ağır bir olaydı. Teşebbüs edilen olayda çok ağır faturalar ödedik. 251 şehidimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Biz bunları yaşadık, olmamış gibi davranamayız. 251 insanımızı defnettik, kaybettik. Çok acılar yaşandı. Tüm bunları unutmamamız gerekiyor ki başımıza bir daha böyle bir şey gelmesin. Hala bu olayla mücadele ediyor bütün kurumlarımız. Hala da faturasını ödüyoruz. Allah bir daha başımıza böyle bir olay vermesin. Şehitlerimizi her zaman anacağız, gazilerimize de sahip çıkacağız. Bu çerçevede 3 arkadaşımıza Cumhurbaşkanımızın tembih ettiği ‘Devlet Övünç Madalyaları’nı vereceğiz. Bu madalyalarla hem kendileri hem çocukları ömür boyu övünç duyacaklar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Gazilik ve şehitlik herkese nasip olmuyor. Kendilerini kutlayarak Cumhurbaşkanımız adına madalyalarını takdim ediyoruz.” dedi.
Madalya töreni protokol, gazilerin ve ailelerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

Demokrasi gazilerine Cumhurbaşkanlığı övünç madalyası

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