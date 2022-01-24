Demokrasi Gelecekse Yolu Diyarbakır’dan Geçer”

Türkiye’de muhalefet cephesindeki siyasi partiler arasında ittifak müzakereleri hız kazanmışken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kürt seçmenlere yönelik, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer” dedi.

24 Kasım 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde “Millet İttifakı” cephesi olarak CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu muhalefet ittifakında olası büyüme hamlesi için görüşme trafiği gündemdeki yerini koruyor. Millet İttifakı bileşenlerinin yanısıra AKP’den ayrılıklarla kurulmuş Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki Gelecek Partisi’yle temaslar sürüyor.

Muhalefet cephesinde TBMM’nin üçüncü büyük siyasi partisi olan Kürt siyasi hareketi temsilcisi HDP’nin davet edilmediği görüşme trafiğiyle altı siyasi parti arasında parlamenter sistem için hukukçu kurmayların kaleme aldığu ortak metin hazırlığı sona erdi. Son olarak geçtiğimiz hafta ortak metinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu tarafından redaksiyon-düzeltme yapıldı. Parlamenter sistem ilkeleri taslak metni, yasama, yürütme, yargı, hak ve özgürlükler ana başlıklarında son şekline kavuştu. Şimdi gözler, altı siyasi parti liderince kamuoyuna yönelik parlamenter sistemde nasıl bir uzlaşmaya varıldığına ilişkin ortak açıklama yapılmasında.

Kılıçdaroğlu Kürt seçmenlere mesajlar verdi

Millet İttifakı’nın geleceği için yürütülen görüşmeler trafiğinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, haftanın ilk gününde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Heyetler arası ve baş başa görüşmeler sonrasında liderler kamera karşısına geçti.

Diyarbakır’da 27 Ocak’ta halka sesleneceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Diyarbakır’a 27’sinde gideceğim. Diyarbakırlılar’a buradan selam gönderiyorum. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, demokrasi olacaksa, herkes kimliğinden, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer. Diyarbakırlılar’a bunu anlatacağım, sorularını da samimiyetle yanıtlayacağım” dedi.

Türkiye’de devam eden Kürtçe seçmeli ders sürecine ilişkin görüşleri sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kürtçe seçmeli ders konusunda eğer bir engel varsa, engelin giderilmesi lazım. Yoksa insanlar bağımsız olarak herhangi bir yabancı dili, herhangi bir anadili öğrenebilirler. Bu konuda eğitim de verilebilir. Engel varsa, engellerin kaldırılması gerekir” yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, HDP öncülüğünde 8 parti buluşması içinse “Üçüncü ittifak olabilir, demokrasilerde üçüncü ittifak da olabilir. Demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından önemlidir” diye konuştu.

Babacan: “Geçiş süreci yol haritası hazırlanmalı”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, “Güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı oldukça güzel ve detaylı bir çalışmanın altı siyasi partinin mutabakatıyla belli bir noktaya getirilmesi son derece önemli bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte bunun uygulanmasıyla alakalı konuları yine beraberce çalışmaya başlamamız gerekecek. En önemli konu, ilk seçim ile parlamenter sisteme geçiş arasındaki geçiş sürecinin yol haritasıdır. Bu konuyla ilgili ortak bir çalışma başlatmanın önemli olacağını düşündük. Bu konuda da mutabakat lazım” ifadelerini kullandı.

26 Ocak’ta altı genel başkan yardımcısınca yeniden buluşulacağını da açıklayan Babacan, söz konusu komisyon tarafından, ortak açıklama gibi konularda takvime ve yönteme karar verileceğini söyledi; “Komisyon neye karar verirse, DEVA Partisi olarak komisyonun kararına uyarız” diye ekledi.

Babacan, üçüncü ittifak girişimiyle ilgili de, “Siyasi partiler arasındaki iş birliklerinin farklı boyutları olabilir. Bazen ittifak, bazen seçim sonrası koalisyon şeklinde olabilir. DEVA Partisi adına söyleyeyim; üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir partiyle herhangi bir görüşmemiz yok. Öyle bir çalışmamız da yok” açıklamasında bulundu.

Kürtçe seçmeli dersle ilgili soru üzerine Babacan, “Bu topraklarda en çok konuşulan ikinci dilin, ana dilinin böyle vesilelerle gündeme gelmesine çok üzülüyoruz. İşleyen bir demokraside bunların konu dahi olmamalı. Gereken neyse yapılmalı” yanıtını verdi.

Davutoğlu ile üçlü görüşme yapıldı

Pazar akşamı ise başkentte liderler düzeyinde akşam yemeği buluşması gerçekleştirildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam yemeğinde biraraya geldi.

Bu görüşme ise Ankara kulislerinde Davutoğlu’nun altı siyasi parti ortak açıklaması konusunda ikna edilmesi olarak yorumlandı.

Davutoğlu, ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de biraraya geldi.

‘Demokratik değişimin önünü açabiliriz’

TBMM’deki muhalefet partilerine “demokrasi ittifakı” çağrısına, üç milletvekiline sahip Türkiye İşçi Partisi (TİP) dışında pek olumlu yanıt alamayan HDP ise, “üçüncü ittifak” çabası içerisinde görünüyor. HDP, 18 Ocak’ta başkentte TİP, SMF, EMEP, TÖP, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Sol Parti katılmadı.

Bu toplantı kapsamında yapılan ortak açıklamada, “Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye’nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Toplantıda alınan kararlar ise “Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltma ve güçlendirme, Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etme, Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi” olarak sıralandı.

İnce’nin Hisarcıklıoğlu iddiası yalanlandı

Bugün ayrıca CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’nin kurucusu olan Muharrem İnce, “Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü” iddiasında bulundu.

İnce’nin iddiasına ilk yalanlama ise, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya paylaşımında, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da iddiaya ilişkin soru üzerine “İnce’nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Yorum yapma şansım yok” karşılığını verdi.

