İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin sağlayacağı her başarı dünyada şöyle yankılanacaktır: 'Bütün baskılara rağmen halk demokrasiye sahip çıktı'. Biz demokrasi konusunda iş birliği yapıyoruz, demokrasi için mücadele ediyoruz, çocuklarımız için, evlatlarımız için mücadele ediyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Aliağa ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Türkiye'ye baharı, birlik ve beraberliği, kardeşliği getireceklerini kaydetti.

Tüm belediye başkanlarına, herkese eşit davranması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, tüm CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulandığını belirtti.

Belediye başkanlarının herkesi kucaklayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Demek ki ayrımcılık yapmayacağız, herkesi kucaklayacağız. Demek ki her evde huzurun ve bereketin olmasını isteyeceğiz. Demek ki bir arada yaşamayı, tasada ve kıvançta beraber olmayı hepimiz özledik. Kin, iftira, bütün bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Tasada ve kıvançta beraber olmak kadar güzel bir şey yoktur." ifadesini kullandı.