Demokrasi kalitesinde Türkiye son sırada

Türkiye listenin son sırasında yer alıyor.Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği'ne (AB) üye 41 ülkenin değerlendirildiği araştırma, demokrasi ve hukuk devleti standartlarının gelişmiş sanayi ülkelerinde de önemli ölçüde kötüleştiğini ortaya koydu. Dünya genelinde gözlemlenen demokrasi kalitesindeki düşüşün birçok Batı ülkesinde de görüldüğüne dikkat çekilen raporda demokrasi kalitesi konusunda en olumlu puan İsveç'e veriliyor. Sıralamada daha sonra Finlandiya, Norveç ve Danimarka geliyor, Almanya ise beşinci sırada yer alıyor.

2014 yılı verileri ile karşılaştırıldığında toplam 26 ülkede demokrasi ve hukuk devletini oluşturan yapılarda kötüleşme kaydedildiğini saptayan araştırmaya göre, özellikle Türkiye, Macaristan, Polonya ve Meksika gibi ülkelerdeki olumsuz gelişme göze çarpıyor.

Türkiye son sırada

Türkiye, demokrasi kalitesi açısından 41 ülke arasında son sırada yer alıyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in 2017 yılı boyunca yürürlükte kaldığı hatırlatılan araştırmada, çıkarılan KHK'lara, medya kuruluşlarına uygulanan kapatma ve kısıtlama kararlarına, gazetecilerin tutuklanmasına ve Gülen yapılanmasına yakın şirket ve mülklere devlet tarafından el konulmasına dikkat çekiliyor.