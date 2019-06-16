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"Demokrasi Müzesi"ne çevrilen asırlık kahvehane ziyarete açılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Tokat'ta 115 yıldır kahvehane olarak kullanılan, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes gibi bazı devlet adamlarının toplantılar yaparak balkonundan halka hitap ettiği tarihi bina, restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürüldü - İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır: - "Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelişinde binada misafir edildiğini biliyoruz. Görüşmelerinin bir kısmını burada yapmıştı" - "Celal Bayar, Fevzi Çakmak'ın konuşma fotoğrafları var. Ülkemizde böyle siyasi geçmişi olan ve ayakta kalan bir bina, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde olabilir ama Anadolu'da bir benzeri yoktur"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tokat'ta bir asırdan fazla süredir kahvehane olarak kullanılan ve önemli olaylara ev sahipliği yapan tarihi bina, restore edilerek "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülmesinin ardından ziyarete açılmayı bekliyor.

Müzenin, Tokat'ın siyasi hayatının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes gibi bazı devlet adamlarının fotoğrafları ile ülkenin demokrasi hayatını yansıtması hedefleniyor.

İl merkezinde Behzat Camisi karşısında bulunan ve 115 yıldır kahvehane olarak kullanılan üç katlı ahşap bina, Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes gibi bazı devlet adamları tarafından toplantılar düzenlenmesi ve balkonundan halka hitap edilmesi için kullanıldı.

İl Özel İdaresi tarafından sahibi Şevket Aydın'dan satın alınan ve aslına uygun restore edilen bina, "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülerek Cumhuriyet tarihi sürecinin izlenebileceği bir mekan haline getirildi.

- Müzede Türkiye'nin demokrasi geçmişiyle ilgili belgeler bulunuyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışı henüz gerçekleştirilmeyen binanın, Tokat ve ülke için önemli olduğunu söyledi.

Binanın 20'nci yüzyılın başlarında yapıldığını belirten Çakır, "Mimarisiyle ilginç bir binadır ancak asıl önemi, siyasi hayatımıza girişiyle başlıyor. İlk olarak Türk Ocağı'nın faaliyet gösterdiği bina daha sonra İttihat ve Terakki Partisi binası oluyor. Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a gelişinde bu binada misafir edildiğini biliyoruz. Görüşmelerinin bir kısmını burada yapmıştı. Daha sonraki ziyaretinde de bu binada bulunduğunu biliyoruz." dedi.

Binanın Cumhuriyet döneminde siyasi konumunu sürdürdüğünü, özellikle Demokrat Parti döneminde siyasilerin balkon konuşmalarına ev sahipliği yaptığına işaret eden Çakır, şöyle devam etti:

"Celal Bayar, Fevzi Çakmak'ın konuşma fotoğrafları var. Ülkemizde böyle siyasi geçmişi olan ve ayakta kalan bir bina, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde olabilir ama Anadolu'da bir benzeri yoktur. Adnan Menderes'in de binada toplantı yaparken bir fotoğrafı var. Binanın bir kısmı parti merkezi, orta katı da Yüksek Kahve olarak kullanılıyor. Siyasiler de kahve toplantılarını sıklıkla burada yapardı. 60'lı yıllardan sonra bina, otel, kahvehane ve dükkanlara ev sahipliği yaptı. Daha sonra Tokat'ın tarihine ve ülkemizin siyasi tarihindeki önemine binaen İl Özel İdaresi tarafından satın alınarak Valilik öncülüğünde 'Demokrasi Müzesi' adı altında Türkiye'nin ve Tokat'ın siyasi ve demokrasi geçmişini özetleyen bir müze haline getirildi."

Çakır, müzede Tokat siyasetinin önemli şahsiyetlerinin yanı sıra ülkenin demokrasi geçmişiyle ilgili belgelerinin yer aldığını dile getirerek, binanın gelecek kuşaklara miras bırakılmasının amaçlandığını kaydetti.

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Atatürk demokrasi müzesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır tarihi bina

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