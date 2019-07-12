HABER

Demokrasi şehidi Menderes'in köyünde "15 Temmuz" yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu mahallede yürüyüş düzenlendi - ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir: "FETÖ darbe girişimini hedefleyen bu alçaklara karşı her zaman dimdik ayakta olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu Çakırbeyli Mahallesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) düzenlenen etkinlikte, Koçarlı ilçesindeki ADÜ Ziraat Fakültesi önünde, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Mahalledeki "Demokrasi Çınarı" adı verilen asırlık çınarın altında açıklama yapan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kez daha büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Düzenlenen yürüyüşle mesaj vermek istediklerine dikkati çeken Aldemir, şunları belirtti:

"Şehidimiz Adnan Menderes'in köyüne bir yürüyüş düzenledik. Önemli bir mesaj içermekteydi bu. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak FETÖ, PKK gibi tüm terör örgütlerinin üstesinden gelebilecek asil bir toplumuz. Allah bir daha böyle kara günleri bizlere göstermesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün bizim için çok anlamlı. Aslan gibi kükrüyoruz. FETÖ darbe girişimini hedefleyen bu alçaklara karşı her zaman dimdik ayakta olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu tür alçak girişimlerin önüne geçebilmek için toplum olarak son derece duyarlı olmamız gerekir."

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’Şuhut Müftülüğü’nden ’15 Temmuz Kardeşlik Etkinliği’
Gaziler ve engelli dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri anısına dalış yaptıGaziler ve engelli dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri anısına dalış yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Adnan Menderes ADÜ yıl dönümü yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.