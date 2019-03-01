"Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü" sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, 28 Şubat'a ilişkin "Unutmamamız lazım ki bir daha yaşanmasın. Eğer unutursak, bu siyasi bilinci kaybedersek hele hele gençlerimize aktaramazsak ortaya çıkacak olan şey; Türkiye’nin geriye gitmesidir. Bu kadar açık." dedi.

SETA ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü" başlıklı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Duran, 28 Şubat sürecinde yaşananları gençlerin tam olarak hatırlamadığını belirterek, o dönemi anlatmanın siyasi bilincin yenilenmesi açısından önemli olacağını söyledi.

Gençlerin sempozyuma gösterdiği ilgiden memnuniyetini aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Bizim inancımızda 'Allah şerleri hayr eyler' anlayışı vardır. 28 Şubat’ta böyle bir mühendislik denemesi oldu. Türkiye’de vesayetlerin kaldırıldığı, darbelerin tarihe karışacağı ve toplumun kendi iradesine sahip çıktığı bir dönemin tohumları atıldı aslında. Bakmayın siz o günlerde ‘muhtar bile olamaz’, ‘bin yıl sürecek’, ‘gerekirse silah kullanırız’ gibi cümlelerin sarf edildiğine. Türk milleti, kendi taleplerini yansıtan siyasetçilere sahip çıktı ve çok kısa bir süre sonra Türkiye’de AK Parti iktidarının önü açılmış oldu. Burada 28 Şubatçıların çok büyük bir hata yaptıklarını söylemeliyiz ama 28 Şubat sürecinden kurtulmanın da biraz uzun sürdüğünü de söylemek lazım. Yani AK Parti iktidara geldiğinde hemen o süreçten kurtulduğu söylenemez. Çünkü sonrasında 2007 e-muhtırası, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yaşananlar, 2008’de AK Parti’yi kapatma davası ve oradan da devam ederek 15 Temmuz 2016’ya kadar gelebilirsiniz. Ne oldu? 15 Temmuz gecesi, yeni bir bin yılın başladığını ilan edecek insanlar hazırlık yaptılar, 251 vatandaşımızı şehit ettiler ve binlerce insan yaralandı. Fakat ortaya müthiş bir direniş çıktı. O direnişin kökleri nerededir derseniz bence 28 Şubat’ta yaşananlardan elde edilen bilince kadar geri götürebiliriz."