"Demokrasi varsa Milli Savunma Bakanı eleştirilir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Demokrasi varsa Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı da eleştirilir. Hele hele Genelkurmay Başkanı iken bir gecede partili bakan olmuş birisinin, takım elbise giydiyse eleştirilere katlanmasından daha doğal bir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, Milli Savunma Bakanlığının bütçe görüşmelerinde kendisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptığına değindi.

Turan'ın açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eleştirilemez olduğunu ima ettiğini ve "Akar'ı ancak FETÖ'nün bu kadar ağır hedef alabileceğini" söylediğini belirten Özel, "Demokrasi varsa Genelkurmay Başkanı da Milli Savunma Bakanı da eleştirilir. Hele hele Genelkurmay Başkanı iken bir gecede partili bakan olmuş birisinin takım elbise giydiyse eleştirilere katlanmasından daha doğal bir şey yoktur." ifadesini kullandı.