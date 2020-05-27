Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor!

Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır.

Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.

Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır.

Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Aziz milletimizin taktir ve tercihleri de hazin bir şekilde sorguya çekilmiştir. Menfur izlerinin silinmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. Demokrasi ve özgürlükler adası Yassıada'ya verilmiştir.

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır.

Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir.

Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür.

Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir.

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI’NDA TARİHİ AÇILIŞ

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle gerçekleştiriliyor. Açılış töreninde kabine üyeleri ve askeri yetkililer de yer alıyor.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.

