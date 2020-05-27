HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor!

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2020 18:57 | Son Güncelleme

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na birlikte geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır" dedi.

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirilmiştir. Aziz milletimizin taktir ve tercihleri de hazin bir şekilde sorguya çekilmiştir. Menfur izlerinin silinmesi maksadıyla 2013 yılında önemli bir adım atılmıştır. Demokrasi ve özgürlükler adası Yassıada'ya verilmiştir.

Cepheleşerek sonuç alamayağımız görülmektedir. 1950'li yıllara şerk düşen siyasi kamplaşmalar, katılaşmış önyargılar, milli dayanışmamıza fazlasıyla zarar vermiştir.

Koyun otlatan çobanımızla, üniversitede ders veren bir hocamızın, fabrikasının bacasını tüttüren bir iş adamının oyu da iradesi de aynıdır.

Yassıada mahkemelerini kuranlar bir devri değil demokrasi ve özgürlükleri sanık sandalyesine oturtmuşlardır.

Kamplaşmaya değil kucaklaşmaya, husumete değil sükunete, huşunete değil hoşgörüye, melanete değil merhamet ve mutabakata ihtiyacımız vardır.

Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır.

Hala darbeye umut bağlayanların mevcudiyeti ise tedavisi olmayan hıyanet virüsüne dalalettir.

Darbe yanlış bir karardır ve zulümdür.

Darbecilerin bugüne kadar dikkate almadıkları bir gerçek varsa o da şudur; ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil, soylu ve cesur yüreğidir.

Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmeye mahkum ve mecburdur.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI’NDA TARİHİ AÇILIŞ

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle gerçekleştiriliyor. Açılış töreninde kabine üyeleri ve askeri yetkililer de yer alıyor.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu
1/

En Çok Okunan Haberler

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '27 Mayıs' paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '27 Mayıs' paylaşımı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare

Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımlar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor

Erdoğan il teşkilatlarına seslendi

İçişleri Bakanlığı’ndan 'Provokatif Kampanya' açıklaması

İçişleri'nden 'Provokatif Kampanya' açıklaması

Siyasi partiler video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Siyasi partilerden video konferanslı bayramlaşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı! 'Babamın kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.