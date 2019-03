AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de şimdiye kadar yaptığımız her seçim, Türkiye demokrasisinin standartlarını biraz daha yukarıya çekmiştir. Dolayısıyla biz her hal ve şart altında milletin kararının her şeyden üstte olduğunu, demokraside milletin kararının esas olduğunu bilen bir siyasi hareketiz." dedi.

Kurtulmuş, Amasya Pirler Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda, milletin bugüne kadar seçilmiş hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın arkasında durduğunu, 31 Mart'ta da milletin bu desteğini sürdüreceğine inandığını söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de şimdiye kadar yaptığımız her seçim, Türkiye demokrasisinin standartlarını biraz daha yukarıya çekmiştir. Dolayısıyla biz her hal ve şart altında milletin kararının her şeyden üstte olduğunu, demokraside milletin kararının esas olduğunu bilen bir siyasi hareketiz. Milletimizin Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak oylar verdiğini biliyoruz. Hatta öyle ki Türkiye'de halkımız, darbelerin sonuçlarını dahi sandıklarda değiştirmesini başarmış bir millettir." ifadelerini kullandı.