"Demokrasiler belediyelerin yasa dışı faaliyetlerine izin vermez"

STRAZBURG (AA) - Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, görevden uzaklaştırılan üç belediye başkanıyla ilgili, "Hiçbir demokrasinin yetkisini kötüye kullanan ve terörü destekleyen bir belediye başkanının yasa dışı faaliyetlerine izin vereceğini düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

Karayel, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye'de görevden uzaklaştırılan belediyle başkanlarıyla ilgili gerçekleşecek oturum öncesinde, milletvekilleri için bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Türkiye'nin, AB tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'nın acımasız saldırılarıyla 40 yıldır mücadele ettiğine dikkati çekilerek her devletin bir anayasal zorunluluk olarak bölünmez bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve üst düzey yöneticilik yapmak gerekçeleriyle çok sayıda soruşturma ve adli kovuşturma yürütüldüğü anımsatılan mektupta, "Bu nedenle, görevden uzaklaştırma kararı bu soruşturmalar kapsamında Anayasa ve ilgili mevzuatla uyumlu bir şekilde alınan ihtiyati bir tedbirdir." ifadesine yer verildi.