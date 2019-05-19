DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS - Darbeler hem babasını hem de milletvekilliğini aldı

MUSTAFA YILMAZ - 27 Mayıs 1960 darbe sürecinde Konya Valisi iken tutuklanarak Yassıada'ya gönderilen ve burada bileklerini keserek intihar ettiği öne sürülen Cemil Keleşoğlu'nun oğlu Erhan Keleşoğlu, o günlerin acısını ve 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da kendisine yapılanları unutamıyor. Keleşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in Konya ziyareti için hazırlandığı 27 Mayıs günü darbenin yapıldığını belirterek, o zaman Konya Valisi olan babası Cemil Keleşoğlu'nun tutuklandığını söyledi. Babasının Valilik Konağı'nın alt katında bulunan kıyma makinesi bahane edilerek "Öğrencileri Valilik Konağı'nın altındaki kıyma makinesinden geçirdiler" ithamıyla tutuklandığını anlatan Keleşoğlu, "Babam, türlü bahaneler uydurularak önce Ankara'ya sonra da Yassıada'ya gönderildi. Haziran ayının son günlerinde gönderildiği Yassıada'da ise 14 Temmuz 1960'ta iki bileğini de keserek canına kıydığı açıklandı." diye konuştu. - "Çocuklarınızın tahsillerini yarım bıraktıracağız" demişler

Keleşoğlu, babasına çeşitli baskılar yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti: "(Çocuklarınızın tahsillerini yarım bıraktıracağız) demişler. Maaşı zaten kesmişlerdi, ben o yaz boyunca İstanbul'da simit satarak ailemizi geçindirdim. Maaş yok, para yok, bankadaki az bir tasarrufumuza el konulmuş durumda. O sene ben sınıfı çok zor bitirdim. Babamın vefatını bir subay gelerek haber verdi, 'Gelin cenazesini ve eşyalarını alın' dedi. Bütün söylenen bu. Çok sıkıntılı, çok acı günler geçirdik. Koğuş arkadaşlarını sonradan tanıdım, babamın intihar ettiğini, banyoda bileklerini kestiğini söylediler fakat bir insan iki bileğini de keserek nasıl intihar eder? Onu da bilemiyorum, 60 sene geçti üzerinden, halen muammadır. Hesap sorma, öğrenme imkanı verilmemiştir." - "Komutan babama tokat atmış" Keleşoğlu, babasının Yassıada'da bir askere kantinden sigara ısmarladığını öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Komutan görünce askere kızıp tokat atmış. Babam da 'Onun suçu yok, ben ısmarladım' demiş. Komutan babama da tokat atmış, çok ağır hakaretler etmiş. Babam o gece sabaha karşı banyoya gidiyor, oradan bir daha çıktığını gören olmuyor. O koca adam, kapılardan sığmayan adamın şefkatini, baba şefkatini yaşayamadım. Ben yaşadım bu acıyı dilerim çocuklarımız, torunlarımız yaşamaz. Ben darbe acısını yaşadım, inşallah bir daha ülkemiz darbelerle, ihtilallerle anılan bir ülke olmaz."