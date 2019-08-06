Ülkenin genç bir demokrasiye sahip olduğunu belirten Pakdemirli, "Demokrasimizin oturması anlamında bazı travmalar yaşıyoruz, dertli de bir coğrafyadayız. Bu dertli coğrafyada mutlaka sağlam ve ayakta duruyor olmamız lazım, o yüzden demokrasinin mutlaka yanında olmamız lazım ve uyanık olmamız lazım. Olmaz dediğimiz şeyler, Amerikan filmlerinde görsek, senaryosunu görsek inanmayacağımız şeyler, işte bunlar üç sene önce başımıza geldi ve bir darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Artık 21. yüzyıl darbelere kapalıdır dedik ama belki biz yeterince uyanık olmadığımız için bunu yaşadık. Demokrasiye hep beraber sahip olmamız lazım. Eğer adanmışlığımız olursa, liderimizin etrafında toparlanırsak demokrasimizin sahibi oluruz." diye konuştu.

Pakdemirli, Başkanlık Sistemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senelerdir, 30 senedir, 40 senedir, Demirel'in söylediği, Özal'ın istediği Başkanlık Sistemi de geldi. Henüz tabii etkileri tam hissedilmemiş olsa da bu işin de en nihayetinde bir alışma süresi, devletteki süreçlerin de tekrar bir gözden geçirme süreci olacaktır. İnşallah Başkanlık Sistemiyle bir daha koalisyon oluşturmayan ve dik durabileceğimiz, dış devletlere karşı dik durabileceğimiz, coğrafyamızda dik durabileceğimiz bir sisteme kavuştuk. İnşallah bundan sonra önümüzde 4 yılımız var, 4 tane kocaman yıl. Değerli ağabeylerimiz ilk dört yılda neler yaptıysa şimdi bizim görevimiz çok daha kolay olamaz, daha fazlasını vatandaşın önüne götürmek, vatandaşın ayağına götürmek, vatandaşın hizmetine sunmak olacaktır."

AK Parti'deki kongre sürecine işaret eden Pakdemirli, "Kongrede elbette bir yenilenme olacak, bazılarımız görevlerimizde kalacağız, bazılarımız görevlerimizde olmayacağız, bazılarımız istediğimiz görevleri alacağız, bazılarımız gönlümüzden geçene ulaşamayacağız ama hep söylediğim gibi bu hoş sedanın mutlaka sürmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

