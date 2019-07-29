Demokrat Aday Adayları İkinci Kez Kozlarını Paylaşacak

2020 Başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti’nin Başkan aday adayları arasında Donald Trump’ın karşısına çıkacak ismin belirlenmesi için mücadele devam ediyor. Salı ve Çarşamba akşamları Detroit’te yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak tartışmalarla adaylar yeniden karşı karşıya gelecek. Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarının sayısı oldukça fazla olduğundan tartışma ilk seferde olduğu gibi yine iki akşama bölünecek. 10 aday Salı, geriye kalan on adaysa Çarşamba akşamı kameralar karşısında görüşlerini paylaşacak. Programda Demokrat Parti’nin deneyimli siyasetçileriyle yeni yüzler karşı karşıya gelecek. 27 Haziran’da yapılan ilk programa damgasını vuran eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la California Senatörü Kamala Harris’in tartışmaları olmuştu. Harris tartışmada Biden’ın geçmişindeki bazı icraatlarını gündeme getirerek eleştirmişti. Harris, 1970’li ve 1980’li yıllarda devlet okullarındaki ırk ayrımcılığının önüne geçebilmek amacıyla, siyah öğrencilerin sadece siyahların eğitim gördüğü okullarda değil, başka okullarda da eğitim görmelerini sağlayan servis uygulaması için federal bütçe kaynaklarının kullanılmasını engelleyen senatörler grubuna Biden’ın liderlik ettiğini hatırlatmıştı.

Biden ise uygulamaya karşı olmadığını, karşı olduğu şeyin bu uygulamanın federal bütçe kaynakları kullanılarak yapılması olduğu şeklinde kendini savunmuştu. İki aday yine karşı karşıya gelerek tartışmaya kaldıkları noktadan devam edecek. Biden, bu kez geçen seferki kadar kibar olmayacağı uyarısında bulunurken, Harris’in de anketlerde kısa ömürlü çıkış yakalamasına neden olan ivmeyi sürdürmeye çalışması bekleniyor. Biden’ı sıkıştıracak bir diğer ismin de yine siyah Kongre üyelerinden Senatör Cory Booker olması bekleniyor. Anketlerde geriden gelen Brooker da Biden’a yükleneceği mesajını verdi. Senatör Ted Cruz’un 2016 kampanya danışmanlarından Cumhuriyetçi uzman Rick Tyler, Biden’ın kötü bir performansı kaldıramayacağını söylüyor. Sanders ve Warren ilk kez karşı karşıya Partinin ilerici kanadından iki öncü isim, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren da Salı günkü tartışmada ilk kez sahnede karşı karşıya gelecek. Her iki aday da aynı seçmen kitlesi için mücadele ediyor. Sanders’ın destekçilerinin partinin liberal konumunu savunmak ve Donald Trump karşısında 2020’de mücadele etmek için bu kez bir kadın adaya oy vermeyi düşünebilecekleri ifade ediliyor.

Uzmanlar Sanders ve Warren’ın tartışmasının, destekçilerinin başka üçüncü bir adaya kayması riskini de getirdiğini söylüyor. Hillary Clinton’un 2016 seçim kampanyası danışmanlarından Demokrat uzman Jesse Ferguson, “Normalde yapılacak ikili bir tartışmada bir aday diğerine saldırır ve oyların ya bir adaya ya da diğerine gideceği düşünülür ancak bu kadar geniş bir sahada kararlarınızın seçmenin geri kalanını nasıl etkileyeceğini öngöremezsiniz” diye konuştu. Cumhuriyetçi uzman Tyler’a göreyse Warren, Sanders’ın seçmenine Sanders’ın takvimini benimsediği mesajını verip, desteklerini kazanıp bunun üzerine kendi takvimini de koyarak ilerlemeyi seçebilir. Tyler, “Warren, Sanders’ın destekçilerini küstürmek istemeyecektir, amacı onun destekçilerini kazanmak” diyor. Herkes için sağlık sigortası tartışması alevlenebilir Geçen ayki tartışmanın öne çıkan konularından bir diğeriyse herkes için sağlık sigortasıydı. Devletin sağlık sigortası sektörünü devralarak herkese sigorta sağlaması etrafında şekillenen tartışmanın bu hafta yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Tartışmanın ilk günü olan Salı akşamı herkes için sağlık sigortası savunucuları Sanders ve Warren’ın daha ılımlı adaylara karşı savunmaya geçmeleri bekleniyor. Bunlar arasında Senatör Amy Klobuchar, Montana Valisi Steve Bullock ve eski Colorado Valisi John Hickenlooper var. Bu isimler herkes için sağlık sigortası uygulamasını özel şirketleri devre dışı bırakmadan hayata geçirmeyi istiyor. Kamala Harris’in ise konuyla ilgili duruşu tam olarak anlaşılabilmiş değil, zira ilk tartışma sırasında hükümetin sigorta sektörünü tamamen ele almasını destekleyeceğini söylemiş ancak daha sonra bundan geri adım atmıştı. Partinin liberal isimleriyse, Biden’ı herkes için devlet eliyle sağlık sigortası uygulamasını desteklemediği için eleştireceklerini söylemişti. Biden ise özel şirketlerin sağlık sigortası sektöründen çekilmesi ve devletin temel sigorta sağlayıcı olması halinde bunun orta sınıf üzerinde vergilerin artmasına neden olacağını söylüyor. Üçüncü tartışmada aday sayısı azalacak Bu tartışmanın adayların birçoğunun milyonlarca kişiye ulaşmasını sağlayacak son tartışma olması bekleniyor. Çünkü Demokrat Parti, Eylül ayındaki tartışmada aday sayısını azaltmayı hedefliyor.