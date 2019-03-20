Demokrat Aday Adayları Trump’la Baş Etmek İçin Taktikler Deniyor

Amerika’da siyasal kutuplaşma son dönemlerde ciddi oranda yükselirken, Demokrat seçmenler 2020 başkanlık seçimlerinde Trump’ın karşısında onunla baş edebilecek bir aday görmek istiyor. Demokrat Parti aday adayları da kampanyalarını seçmenlerin bu talebi doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor. Demokrat Parti’den şu ana kadar aday adaylığını koyanlar arasında 2016 seçimlerinde de aday adayı olan Senatör Bernie Sanders, senatör ve akademisyen Elizabeth Warren ve yarışa katılma sinyali veren ama henüz resmen açıklamayan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden en tanınan isimler arasında yer alıyor. ‘Trump’ı ancak yumuşak bir üslupla alt edebiliriz’ Yarışa iddialı bir şekilde katılan diğer adaylarsa çeşitli taktiklerle seçmenlerin dikkatini çekmeye, Trump’ın karşısında durmaya hazır olduklarını göstermeye çalışıyor. New York Senatörü Kirsten Gillibrand seçim kampanyasının resmi açılışını yapacağı mekanı da sembolik olarak bu mesajı verecek şekilde seçti. Trump’ın ‘Amerika’yı yeniden büyük yap’ sloganına karşılık olarak ‘Amerika’yı iyileştirme vizyonuyla’ yarışa katılan Gillibrand, Pazar günü seçmenlerle New York City’deki Trump otellerinden birini gören bir alanda buluşacak.

Demokratlar’ın bir diğer iddialı kadın aday adaylarından, uzun yıllar avukatlık yapmış Senatör Kamala Harris de seçim kampanyası mesajlarında Trump’a karşı sağlam bir rakip olacağı iddialarını sıklıkla gündeme getiriyor. Harris Güney Carolina’da bu ay düzenlediği seçim mitinglerinde ülkede gündemde olan diğer büyük sorunları dile getirmeden önce “Yeni bir başkana ihtiyacımız var” mesajını verdi. Kampanya söylemlerinde daha çok izleyecekleri politikalar ve genel görüşleriyle ilgili mesajlar vermeyi tercih eden aday adaylarının bile sıklıkla Trump’tan bahsettiği gözlemleniyor. Yarışa resmi olarak geçen hafta katılan Beto O’Rourke Cuma günü yaptığı bir konuşmada Trump’ın göçmenlik politikaları ve Müslümanlar’a yaklaşımını isim vermeden eleştirdi. Olumlu yaklaşımlarıyla öne çıkan bir diğer aday Senatör Cory Booker da Trump’a atfen mesaj vermekten kaçınmıyor ancak farklı bir taktik öneriyor. Booker seçmenlere yaptığı açıklamada Trump’ın ‘sözlü saldırıdan ziyade daha yumuşak bir üslupla alt edilebileceğini’ savundu.