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Demokrat aday adayları Warren ve Biden arasındaki fark kapanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 00:09 | Son Güncelleme

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, anketlerde önde giden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a yaklaştı

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren, anketlerde öne çıkan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a yaklaştı.

Ülkede yapılan seçim anketlerine göre, başkanlık seçimleri için yarışan 20'den fazla Demokrat aday adayı arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders öne çıkıyor.

Anketlerde Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse de son anketler, Massachusetts Senatorü Warren'ın Biden'e yaklaştığını gösteriyor.

Biden ve Warren'ı ise Vermont Senatörü Sanders takip ediyor.

Bazı eyaletlerde Warren, Biden'dan önde giderken, bazılarında da hem Biden hem Sanders'ın gerisinde kalıyor.

Anket sonuçları, California Senatörü Kamala Harris'e destek verenlerin yüzde 29'nunun Warren'a destek vermeye başladığını gösteriyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçi'nin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanlık seçimleri

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