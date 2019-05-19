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Demokrat Aday Biden'dan 'Partilerüstü Birlik' Mesajı

19.05.2019 03:33 | Son Güncelleme

Demokrat Parti’nin son başkan adaylarından Joe Biden, 2020 seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Trump’ı yenilgiye uğratmanın öfkeli söylemlerle başarılamayacağını savundu. Biden son konuşmasında verdiği ılımlı mesajlarla, Demokrat Parti’nin diğer başkan adaylarıyla arasına bir çizgi de çekmiş oldu

Demokrat Aday Biden'dan 'Partilerüstü Birlik' Mesajı

Demokrat Parti’nin son başkan adaylarında Joe Biden, 2020 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ı yenilgiye uğratmanın öfkeli söylemlerle başarılamayacağını savundu.

Seçimlere adaylığını koymasından bu yana Philadelphia’da seçmenlere ilk konuşmasını yapan Biden, partilerüstü birlik çağrısı yaptı. Öfkeli söylemleri ve adayları reddeden Biden, bununla birlikte Demokrat Parti içinde Trump-karşıtı öfkeyi yönlendirebilecek bir aday belirlenmesine gereksinim duyulduğunu kaydetti.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Partililerin Amerikan ulusunu birleştirmeyi hedeflediğini Demokrat Parti’nin tüm amacının ulusal birlik üzerine kurulduğunu söyledi.

Biden son konuşmasında verdiği ılımlı mesajlarla, Demokrat Parti’nin diğer başkan adaylarıyla arasına bir çizgi de çekmiş oldu. Diğer solcu ve liberal adaylara kıyasla daha merkezci bir mesaj veren Biden’ın, bağımsız seçmenleri de kendine çekmeyi amaçladığı düşünülüyor. Bununla birlikte eski başkan yardımcısının, Trump Yönetimi’ne karşı daha sert bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini savunan liberal kesimi kendisinden soğutmasından kaygı duyuluyor.

Trump’ın seçimleri ikinci kez almasının önüne geçecek çözümün, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin gibi kilit eyaletlerdeki bağımsız seçmenler olduğuna inanılıyor. Biden’ın kendisi de Pennsylvania eyaletinin Scranton kentinde büyüdü. Bu üç eyalet de 2016’da çok az oy farkıyla Trump’ın başkanlığı kazanmasını sağlamıştı.

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