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Demokrat adaylar canlı yayında 3. kez kozlarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 06:40 | Son Güncelleme

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, 10 Demokrat aday adayı Houston'da yapılan canlı yayında seçmeni ikna etmeye çalıştı - Sağlık sistemi, göçmenlik yasası ve önceki Başkan Barack Obama'nın mirası etrafında şekillenen tartışmada aday adaylarının hepsinin birbirinden çok farklı önerilerde bulunması dikkat çekti - Tartışmada görece olarak daha az zaman ayrılan dış politika bölümünde, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan geri çekilmesi gerektiği görüşü öne çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Demokrat aday adaylarının 3. kez kozlarını paylaştığı canlı yayında, sağlık sistemi, göçmenlik yasası ve eski Başkan Barack Obama'nın mirası hakkındaki sert tartışmalar gündeme damgasını vurdu.

Houston kentindeki Teksas Güney Üniversitesi kampüsünde yapılan ve ABC kanalından canlı yayınlanan tartışma programına yarışta ilk üç sırayı paylaşan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Masschusetts Senatörü Elizabeth Warren da katıldı. Bu isimlerin yanı sıra öne çıkan diğer adaylardan Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke ve Andrew Yang da sahnede yerini aldı. Başkanlık seçimleri yaklaşırken, 10 Demokrat aday adayı canlı yayında seçmeni ikna etmeye çalıştı.

Ağırlıklı olarak adayların sağlık sistemi ve göçmenlik yasası konuları etrafında şekillenen tartışmada Biden, Sanders ve Warren karşıklı olarak birbirlerinin sağlık sistemi reform önerilerini eleştirdiler.

- Sanders'a "sosyalist" suçlaması

Sanders'ın önerilerini "sosyalist" bulduğunu dile getiren Biden, "Burası Amerika. Ben 8 yıl boyunca iyi ve kötü gününde Barack Obama ile yan yana durdum." dedi.

Tüm adayların şiddetli bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendiği oturumda Biden, Obama döneminde yaptıkları birçok icraatın hala çok önemli ve değerli olduğunu savundu.

Biden'ın sözlerine karşılık vermekte gecikmeyen Sanders ise Obama döneminde çıkarılan "Obamacare" yasası dolayısıyla milyonlarca Amerikalının battığını ve bunun hesabını Biden'ın vermesi gerektiğini söyledi.

Buna karşılık, hem Biden hem de Warren, Sanders'ın "hükümet destekli sağlık sigortası" önerisinin hangi finansal kaynaklarla mümkün olacağı konusunda Sanders'a yüklendi.

Halen orta sınıf Amerikalıların en önemli gündem maddelerinden biri olan sağlık sigortası konusu diğer adayların da konuşmalarında önemli yer tuttu.

- Göçmenlik yasası tartışması

Öte yandan ABD'ye gelen göçmenlerin hangi kriterlere göre ülkeye alınacağı konusunda da farklı görüşlerin ekrana yansıdığı tartışmada hemen tüm adaylar farklı öneriler dile getirdi.

Bununla beraber ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili tartışmalarının da gündemde önemli yer tuttuğu canlı yayında, O'Rourke, yarı otomatik saldırı silahı olarak bilinen AR-15 ve AK-47 tipi silahları toplatacağını söyledi. O'Rourke'nin sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

- Afganistan ve Irak tartışıldı, Castro Uygur Türklerini gündeme taşıdı

Dış politika ile ilgili konuların daha az ilgi çektiği tartışmada Afganistan ve Irak'taki Amerikan varlığı ele alındı.

Sanders, Irak'la ilgili 2003 öncesinde söylenenlere hiçbir zaman inanmadığını vurgularken, adayların çoğunun paylaştığı "Afganistan'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiği" görüşü öne çıktı.

Bu bölümde konuşan adaylardan Julian Castro, Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik "toplama kampı" uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Halen 20 adayın rekabete devam ettiği Demokrat Parti'deki başkanlık yarışını eski Başkan Yardımcısı Biden önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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ABD ABD'de 2020 başkanlık seçimleri Demokrat Parti

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