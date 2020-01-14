Demokrat Adaylar Iowa Öncesi Kozlarını Paylaşıyor

Iowa’da anketler adayları başabaş gösterirken seçmenin önemli kısmınınsa kararsız olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda tüm adayların bu akşam etki bırakmak isteyeceği ve tartışmanın hararetli geçeceği sanılıyor.

Tartışma programında bu iki ismin yanı sıra Senatör Amy Klobuchar ve milyarder aktivist Tom Steyer da olacak.

Anketler son zamanlarda yarışın özellikle dört isim arasında başabaş gittiğini ortaya koyuyor. Bunlar Obama dönemi Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Berlnie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve South Bend, Indiana’nın eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg.

Bu akşamki tartışma, Iowa seçimi öncesinde yapılacak yedinci ve son yüz yüze tartışma olacak. Adaylar böylece 3 Şubat Iowa seçimleri öncesinde son kez kendilerini seçmene anlatma fırsatı yakalayacak.

Beyaz Saray’a çıkmaya aday altı Demokrat Parti üyesi bu gece Iowa eyaletinde yapılacak ve televizyondan canlı yayınlanacak tartışma programında karşı karşıya gelecek. Iowalılar 3 hafta sonra yapılacak parti ön seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İkisi de ilerici siyasi kanatta yer alan ve arkadaş olan Sanders ve Warren birbirlerine saldırmaktan kaçınıyordu, ancak haftasonunda bu durum değişti. Buna Sanders’ın kampanya gönüllülerinin bazılarının Warren’ı elitlerin adayı olarak gösterme talimatı aldıkları yönündeki haberler neden oldu.

2002’de Irak’a asker göndermeye “hayır” oyu veren Sanders, savaş karşıtlığıyla biliniyor. Sanders, Biden’ı da bugüne kadar sık sık savaşa izin verme yönünde oy kullanmakla suçladı.

Bu aynı zamanda ABD’nin hava saldırısıyla İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yapılan ilk tartışma. Dış politika kaygılarının gündeme geldiği bir dönemde özellikle Biden ve Sanders gibi adayların ABD ordusunun dış müdahaleleri konusunda tartışmaya girmesi bekleniyor.

Demokrat stratejist Chris Kofinis, “Geçmişte gördüklerimizden daha sert bir tartışma olmasını bekliyorum. Zaman daraldıkça adayların kaybedeceği şeyler de artıyor” dedi.

Tartışma büyüdü ve Warren, Sanders’ın 2018’de yaptıkları görüşmede bir kadın adayın 2020 seçimlerinde Trump’ı yenemeyeceğini düşündüğü şeklinde açıklama yaptığı iddialarını doğruladı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada Warren, “Bence bir kadın kazanabilir dedim, o karşı çıktı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Trump’ın azline yönelik Senato’da yapılacak yargılamanın başlamasına da günler kaldı. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediği iddiasıyla yapılan görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Başkanlık yarışındaki üç Demokrat aday adayı, Sanders, Warren ve Klobuchard, Senato’da Trump’ın karşısındaki jüri üyeleri arasında yer alacak ve azil sürecinde önemli rol üstlenecek.

ABD tarihinin en çeşitli Demokrat aday adaylarının yarıştığı süreçte Pazartesi günü Afrika kökenli Amerikalı Senatör Cory Booker’ın da başkanlık yarışından ayrılmasıyla eski Massachusetts Valisi Deval Patrick tek siyah aday olarak kaldı.