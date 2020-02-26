Demokrat Başkan Aday Adayları TV'de Yeniden Halkın Karşısına Çıktı

Bir diğer aday Massachusetts Senatörü ve uzunca bir süredir Sanders’a yakın bir isim olan Elizabeth Warren da kendisinin Sanders’tan daha iyi bir başkan olacağını söyledi.

Amerika’da Demokrat aday adayların karşı karşıya geldiği TV tartışma programında adaylar bu kez kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan Senatör Bernie Sanders’ı hedef aldılar. Diğer adaylar Sanders’ın aday olması halinde Trump’a karşı seçimi kaybedeceğini söylediler.

Sanders’ın rakipleri ayrıca 78 yaşındaki Senatöre on yılda 60 trilyon dolara mal olacak devletin işleteceği bir sağlık sigortası program önerisi üzerinden de yüklendiler. Söz konusu plan 160 milyon Amerikalının ödediği özel sağlık sigortalarını sonlandırması anlamına geliyor. Sanders’ın eleştirildiği bir başka konu da Amerika’daki silahlı şiddet olaylarından silah üreticilerini de sorumlu tutacak yasa tasarısına karşı çıkması oldu.

Sanders, kendisinin ismini verdiği “Herkes için Tıbbi Bakım” planını milyonlarca Amerikalının sağlık harcamalarını kısacak olduğunu söyleyerek savundu. Sanders silah yasasıyla ilgili olarak da o tercihinin kötü olduğunu söyledi.

Vermont Senatörü Sander son anketlerde aday adayları arasında önde yer almaya devam ediyor. Ancak rakipleri Sanders’ın birçok Amerikalının oy vereceği bir aday olamayacağını savunuyorlar.

Rakipleri Sanders’ın eğitim ve sağlık konusunda yapacağı keskin harcama artışlarının maliyetinin çok yüksek olacağını söylüyorlar. Hafta içerisinde de Sanders’ın rakipleri onun Küba Lideri Fidel Castro ve Nikaragua’nın devrimci Başkanı Daniel Ortega’dan övgüyle bahsetmesini eleştirdiler ve Sanders’ın aday olmasının 2020 seçimlerinde Demokratlar için yenilgi anlamına geleceğini savundular.